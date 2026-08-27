Beneficiile crețușcăi. Motivul pentru care este considerată „aspirina naturală”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 17:00

Cunoscută de secole în medicina tradițională, crețușca (Filipendula ulmaria) este o plantă cu flori albe, întâlnită în special în zonele umede. Datorită conținutului de salicilați, este numită popular „aspirina naturală” și a fost folosită pentru calmarea durerilor și reducerea inflamației, însă efectele sale nu sunt identice cu cele ale aspirinei.

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