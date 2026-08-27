Beneficiile crețușcăi. Motivul pentru care este considerată „aspirina naturală”

Cunoscută de secole în medicina tradițională, crețușca (Filipendula ulmaria) este o plantă cu flori albe, întâlnită în special în zonele umede. Datorită conținutului de salicilați, este numită popular „aspirina naturală” și a fost folosită pentru calmarea durerilor și reducerea inflamației, însă efectele sale nu sunt identice cu cele ale aspirinei.
De ce este numită crețușca „aspirina naturală”
Crețușca este cunoscută popular drept „aspirina naturală” datorită conținutului său de salicilați, compuși înrudiți cu substanțele din care a fost dezvoltată aspirina. De-a lungul timpului, planta a fost folosită în medicina tradițională pentru calmarea durerilor, reducerea inflamației și ameliorarea febrei.
Totuși, denumirea de „aspirină naturală” este una populară și nu înseamnă că planta este echivalentul aspirinei. Crețușca și medicamentele pe bază de acid acetilsalicilic au compoziții, concentrații și efecte diferite. În plus, cantitatea de substanțe active dintr-un preparat vegetal poate varia.
Beneficiile și utilizarea crețușcăi
Crețușca este o plantă medicinală cunoscută în medicina tradițională, fiind apreciată în special pentru proprietățile sale analgezice, antiinflamatoare, digestive și diuretice. Datorită conținutului de salicilați, aceasta a fost folosită de-a lungul timpului pentru ameliorarea anumitor dureri și stări inflamatorii.
Poate contribui la reducerea durerilor și inflamației
În medicina tradițională, crețușca a fost utilizată pentru:
Totuși, în cazul durerilor persistente sau intense, este important ca mai întâi să fie identificată cauza. Crețușca nu trebuie să înlocuiască tratamentul recomandat de medic.
Cum poate fi utilizată
Una dintre cele mai cunoscute forme de administrare este infuzia. În mod tradițional, aceasta se prepară din aproximativ o linguriță de plantă la 200 ml de apă clocotită. Unele surse recomandă consumul a 2–3 căni pe zi, însă cantitatea poate varia în funcție de produs și de concentrația acestuia.
Crețușca poate fi folosită și extern, sub formă de comprese. În acest caz, planta poate fi preparată sub forma unui decoct, care se aplică ulterior pe zonele dureroase.
Pentru produsele cumpărate din farmacii sau magazine naturiste, este recomandat să fie respectate indicațiile producătorului.
Posibile beneficii pentru sistemul digestiv
Crețușca este folosită tradițional și pentru unele probleme digestive, fiind asociată cu ameliorarea arsurilor la stomac, indigestiei și a excesului de aciditate gastrică.
Taninurile și flavonoidele prezente în plantă sunt considerați compuși care pot contribui la protejarea mucoasei digestive. Cu toate acestea, arsurile frecvente, durerile abdominale sau alte simptome digestive persistente necesită evaluare medicală.
Are și efect diuretic
Un alt efect atribuit în mod tradițional crețușcăi este cel diuretic, adică favorizarea eliminării apei prin urină. Din acest motiv, planta a fost utilizată pentru retenția de lichide și în situații asociate nivelului crescut de acid uric.
Termenul „detoxifiere” trebuie însă privit cu precauție. Organismul dispune deja de mecanisme naturale de eliminare a substanțelor, principalele organe implicate fiind ficatul și rinichii.
Cine ar trebui să evite crețușca
Crețușca nu este potrivită pentru toate persoanele. Din cauza compușilor salicilați, este recomandată prudență în special persoanelor alergice la aspirină sau la salicilați.
De asemenea, utilizarea plantei nu este recomandată în timpul sarcinii și alăptării fără sfatul medicului. Persoanele care urmează tratamente medicamentoase ar trebui să discute cu medicul sau farmacistul înainte de a folosi regulat preparate pe bază de crețușcă, deoarece pot exista interacțiuni.
Crețușca nu este „aspirină naturală”
Deși crețușca este uneori numită popular „aspirina naturală”, această denumire poate fi înșelătoare. Planta conține compuși salicilați, însă aceștia nu sunt echivalenți cu acidul acetilsalicilic din aspirină și nu oferă aceleași efecte, dozaj sau grad de standardizare.
Prin urmare, crețușca poate fi privită cel mult ca un remediu tradițional complementar, nu ca un înlocuitor al medicamentelor prescrise. În cazul durerilor importante, febrei persistente sau al altor simptome serioase, este recomandată consultarea medicului, potrivit sursei.