Luna Sângerie, spectacol pe cer în 28 august 2026. La ce oră începe eclipsa și cum o putem vedea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 23:29

O eclipsă parțială de Lună va putea fi observată în zorii zilei de 28 august 2026, când umbra Pământului va acoperi aproape întregul disc lunar. Potrivit calculelor astronomice, până la 96,2% din suprafața Lunii va intra în umbra Terrei, iar partea rămasă iluminată va forma o zonă îngustă și luminoasă. În timpul fenomenului, Luna va căpăta nuanțe roșiatice și arămii, efect care îi conferă aspectul asociat popular cu denumirile de „Lună sângerie” sau „Lună de cupru”.

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