Luna Sângerie, spectacol pe cer în 28 august 2026. La ce oră începe eclipsa și cum o putem vedea

O eclipsă parțială de Lună va putea fi observată în zorii zilei de 28 august 2026, când umbra Pământului va acoperi aproape întregul disc lunar. Potrivit calculelor astronomice, până la 96,2% din suprafața Lunii va intra în umbra Terrei, iar partea rămasă iluminată va forma o zonă îngustă și luminoasă. În timpul fenomenului, Luna va căpăta nuanțe roșiatice și arămii, efect care îi conferă aspectul asociat popular cu denumirile de „Lună sângerie” sau „Lună de cupru”.
O eclipsă de Lună are loc atunci când Soarele, Pământul și Luna ajung aproape perfect aliniate, iar Luna traversează conul de umbră proiectat de Pământ în spațiu. Fenomenul nu se produce la fiecare Lună plină, deoarece satelitul natural al Terrei trebuie să se afle în apropierea unuia dintre nodurile orbitei sale. Tocmai de aceea, eclipsele lunare sunt evenimente astronomice spectaculoase și relativ rare.
Luna intră în umbra Pământului. Ce se va vedea pe cer
În România, fenomenul începe în primele ore ale dimineții. Faza de penumbră debutează în jurul orei 04:23, însă această etapă este dificil de observat, schimbarea luminozității Lunii fiind foarte discretă.
Spectacolul devine vizibil în jurul orei 05:33, când umbra propriu-zisă a Pământului începe să acopere treptat discul lunar.
Observarea fenomenului va fi însă o adevărată cursă contra cronometru. În București, Luna apune în jurul orei 06:36, cu puțin timp înainte de momentul maxim al eclipsei, calculat pentru aproximativ 07:12.
Astfel, în jurul orei 06:33, când eclipsa se apropie de una dintre cele mai spectaculoase faze vizibile din România, Luna se va afla la numai aproximativ 0,2 grade deasupra orizontului, fiind foarte aproape de dispariția din câmpul vizual.
Orele diferă ușor în funcție de localitate. La Cluj-Napoca și Târgu Mureș, Luna poate rămâne vizibilă până în jurul orei 06:37, în timp ce la Constanța și Iași, apusul Lunii are loc ceva mai devreme, în jurul orei 06:23.
Eclipsa de Lună poate fi privită cu ochiul liber
Spre deosebire de o eclipsă de Soare, eclipsa de Lună poate fi urmărită direct, fără ochelari speciali și fără risc pentru ochi. Pentru observarea fenomenului este suficient un loc din care Luna să fie vizibilă.
Cei care vor să surprindă cât mai bine eclipsa sunt sfătuiți să aleagă un punct cu orizont cât mai liber spre vest-sud-vest. Clădirile, copacii sau relieful pot obstrucționa Luna, care se va afla foarte jos pe cer în momentul fazelor importante.
Un binoclu sau un telescop de mici dimensiuni poate oferi o imagine mai spectaculoasă, evidențiind înaintarea umbrei Pământului peste suprafața Lunii. Prin instrumentele optice poate fi observată mai ușor și nuanța arămie specifică eclipsei.
De ce devine Luna roșiatică în timpul eclipsei
Culoarea roșiatică a Lunii în timpul eclipsei are o explicație științifică. O parte din lumina Soarelui trece prin atmosfera Pământului, unde este filtrată și refractată, înainte de a ajunge pe suprafața Lunii.
Este același principiu optic ce stă la baza nuanțelor roșiatice și portocalii observate la apus. Lumina care ajunge pe Lună după traversarea atmosferei terestre îi conferă satelitului natural acea culoare arămie caracteristică unei eclipse totale de Lună.