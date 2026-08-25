Cele cinci zodii care au parte de noroc în săptămâna eclipsei. Ce le rezervă astrele

Cinci semne zodiacale se bucură de influențe astrale favorabile în perioada 24–30 august 2026. Eclipsa lunară din Pești aduce un plus de energie și claritate, ajutându-i pe nativi să vadă mai bine rezultatele eforturilor depuse până acum. Este o săptămână în care încrederea în propriile forțe poate face diferența și poate deschide drumul către noi oportunități.
Pești
Săptămâna aceasta, toate privirile se îndreaptă spre tine, Pești. Eclipsa de Lună Plină din propriul tău semn îți poate oferi o perspectivă mai clară asupra realității, mai ales dacă până acum ai preferat să privești lucrurile prin filtrul optimismului și al visării.
Ai potențialul de a transforma ideile în rezultate, însă este nevoie de implicare și consecvență. Ești un vizionar, iar imaginația ta este un atu important, dar planurile au nevoie și de o bază practică pentru a prinde contur.
Saturn în Berbec te îndeamnă să treci de la intenții la acțiune, în timp ce Jupiter în Leu îți deschide noi oportunități și îți stimulează creativitatea. Ai încredere în tine și nu lăsa tendința de a amâna să îți stea în cale.
Eclipsa marchează începutul unei noi etape și te ajută să închizi capitole care nu îți mai sunt de folos. Folosește această perioadă pentru evoluție, transformare și pentru a face loc unor experiențe noi.
Berbec
Poate apărea tentația de a evita problemele și de a te retrage, Berbec. Eclipsa din Pești vine însă cu o doză de claritate și te ajută să privești situațiile care te frământă dintr-o perspectivă diferită.
Jupiter în Leu îți oferă un plus de energie și susținere, dar disciplina rămâne una dintre lecțiile importante ale perioadei următoare. Este momentul să îți construiești o rutină mai bine organizată și să fii consecvent în ceea ce faci.
Dacă ai muncit constant și ți-ai respectat responsabilitățile, eforturile tale pot fi apreciate și recunoscute. Dacă ai lăsat lucrurile să meargă de la sine, este posibil să primești observații sau să fii nevoit să corectezi anumite aspecte.
Sezonul eclipselor scoate la suprafață exact acele lucruri care au nevoie de schimbare sau de eliberare înainte să poți începe un nou capitol.
În această perioadă înveți ce înseamnă să fii un lider adevărat: să ai curaj, încredere, dar și empatie față de cei din jur.
Fecioară
Eclipsa pune accentul pe relațiile tale, Fecioară, iar trecutul poate reveni în atenția ta. Este posibil să visezi persoane pe care nu le-ai mai văzut de mult sau chiar să te reîntâlnești cu ele.
Soarele în semnul tău te încurajează să fii mai deschisă către oameni și experiențe. Este un moment potrivit să ieși din zona de confort, să reiei legătura cu prieteni vechi sau chiar să repari o relație care a trecut printr-un moment dificil.
Dacă între tine și cineva a rămas o neînțelegere, există șanse ca acea persoană să facă primul pas și să inițieze o conversație. Totuși, dacă îți dorești cu adevărat împăcarea, nu trebuie să aștepți mereu ca celălalt să acționeze.
Perioada este favorabilă și proiectelor creative. Mercur în Fecioară îți stimulează imaginația, îți aduce idei inspirate și te ajută să le transformi în proiecte concrete.
Capricorn
Săptămâna aceasta îți poate aduce un sentiment puternic de reușită, Capricorn. Eclipsa lunară din Pești îți pune în valoare abilitățile de comunicare, diplomația și capacitatea de a te face înțeles.
Rezultatele pe care le vezi acum sunt legate de eforturile depuse în perioada în care Saturn a traversat Peștii. Munca și perseverența de atunci încep, în sfârșit, să fie observate.
Luna din semnul tău îți amplifică încrederea și energia, ceea ce te ajută să duci la bun sfârșit un proiect important. Este posibil ca în această săptămână să ajungi la etapa finală, în care ultimele detalii trebuie revizuite și puse la punct.
Ai investit mult timp și energie, iar acum începe să se contureze următoarea provocare. Chiar dacă ești nerăbdător să mergi mai departe, nu te grăbi. Construiește cu răbdare și lasă lucrurile să evolueze în ritmul lor.
Vărsător
S-ar putea să simți o anumită tensiune interioară în această săptămână, Vărsător. Încerci să îți găsești direcția, însă eclipsa din Pești îți poate arăta că lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par la prima vedere.
Nu fi propriul tău cel mai aspru critic. În loc să te concentrezi asupra greșelilor și îndoielilor, încearcă să îți fii aliat și să ai mai multă încredere în propriile capacități.
Eclipsa îți poate influența imaginea publică și modul în care ești perceput de ceilalți. Diplomația este esențială, iar colaborarea îți poate oferi lecții importante despre tine și despre felul în care relaționezi cu oamenii.
Ascultă opiniile celor din jur și nu evita compromisurile atunci când acestea pot conduce la un rezultat mai bun.
În ceea ce privește proiectele personale, este momentul să te întorci către acele visuri pe care le-ai abandonat cândva. Intuiția te poate ghida în direcția potrivită, iar sprijinul celor din jur te poate ajuta să transformi o idee veche într-un plan concret, potrivit sursei.