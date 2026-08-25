Cele cinci zodii care au parte de noroc în săptămâna eclipsei. Ce le rezervă astrele

Publicat 25 aug. 2026, 16:15 Actualizat 25 aug. 2026, 16:16

Cinci semne zodiacale se bucură de influențe astrale favorabile în perioada 24–30 august 2026. Eclipsa lunară din Pești aduce un plus de energie și claritate, ajutându-i pe nativi să vadă mai bine rezultatele eforturilor depuse până acum. Este o săptămână în care încrederea în propriile forțe poate face diferența și poate deschide drumul către noi oportunități.

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