Realitatea.NET
Lifestyle· 2 min citire

Înghețata cu slănină prăjită, noua atracție culinară din Sibiu

Înghețata cu slănină, noua delicatesă vedetă din Sibiu. Foto/turnulsfatului.ro

Înghețata cu slănină, noua delicatesă vedetă din Sibiu. Foto/turnulsfatului.ro

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 aug. 2026, 16:43

Sibiul surprinde din nou gastronomia românească cu o inovație culinară neașteptată: înghețata cu slănină prăjită. Desertul atipic îmbină tradiția locală cu arta gelato-ului modern, oferind o experiență gustativă unică pentru pofticioșii curioși să încerce reinterpretarea radicală a unui preparat iubit de români.

O experiență culinară neobișnuită face senzație în centrul istoric al Sibiului. Combinația dintre ingredientele tradiționale românești și tehnica modernă a gelato-ului artizanal a dat naștere unui produs spectaculos: înghețata cu slănină prăjită. Desertul mizează pe un profil aromatic complex dulce-sărat, creat special pentru a surprinde papilele gustative ale trecătorilor.

Ingredientele secrete din cupa de înghețată gastronomică

Rețeta a fost dezvoltată în laboratorul propriu al unei cofetării din Sibiu. Proprietara locației a urmărit să creeze un concept de „înghețată gastronomică” în care ingredientele să se completeze perfect, fără ca o singură aromă să le domine pe celelalte.

Structura acestui desert atipic se bazează pe patru elemente cheie:

  • Cremă de brânză: Oferă o textură fină, catifelată și o notă ușor acrișoară.

  • Slănină prăjită: Aportul principal de sare și o aromă intensă de afumătură.

  • Roșii uscate: Completează preparatul cu un plus de aciditate și prospețime.

  • Semințe de floarea soarelui caramelizate: Aduc elementul crocant și echilibrul discret de dulce.

Cât costă desertul neobișnuit și cum au reacționat primii clienți

Persoanele curioase să încerce această curiozitate gastronomică trebuie să plătească 15 lei pentru o cupă la pahar. Reacțiile inițiale ale clienților au fost dominate de o ușoară ezitare, urmată rapid de o surprindere plăcută după prima linguriță.

Potrivit creatoarei rețetei, rolul acestor combinații îndrăznețe este de a extinde limitele gelateriei clasice. Desertul a reușit deja să devină un subiect intens discutat de turiști și localnici, demonstrând că înghețata artizanală poate depăși cu succes aromele tradiționale de ciocolată sau fructe.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

inghetata cu slaninaSibiudesert neobisnuit

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte

Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”
Cristina Trăilă, pusă oficial sub acuzare de DNA, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc
Cristina Trăilă, pusă oficial sub acuzare de DNA, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc
Scandal la DNA Iași, la audierea Cristinei Trăilă: avocata subalternei lui Bolojan a agresat un jurnalist VIDEO
Scandal la DNA Iași, la audierea Cristinei Trăilă: avocata subalternei lui Bolojan a agresat un jurnalist VIDEO

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe