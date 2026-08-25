Înghețata cu slănină prăjită, noua atracție culinară din Sibiu

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 aug. 2026, 16:43

Sibiul surprinde din nou gastronomia românească cu o inovație culinară neașteptată: înghețata cu slănină prăjită. Desertul atipic îmbină tradiția locală cu arta gelato-ului modern, oferind o experiență gustativă unică pentru pofticioșii curioși să încerce reinterpretarea radicală a unui preparat iubit de români.

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