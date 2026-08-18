Gest neașteptat pe Calea Victoriei. O tânără a furat o pătură de pe terasa unui local, iar imaginile au devenit virale

O scenă mai puțin obișnuită surprinsă pe Calea Victoriei din București a stârnit reacții în mediul online. O tânără a fost filmată de camerele de supraveghere în timp ce lua o pătură de pe terasa unui local și pleca rapid, profitând de faptul că era întuneric. Reprezentanții restaurantului au făcut publice imaginile și i-au transmis un mesaj neașteptat.
Un incident aparent banal a ajuns rapid în atenția internauților după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale unui local din Capitală au fost publicate online.
În înregistrare apare o tânără care se deplasează pe Calea Victoriei, iar la un moment dat se apropie de terasa unui local. Femeia observă o pătură lăsată pe unul dintre scaune, o ia și își continuă drumul fără să se oprească.
Momentul în care tânăra ia pătura
Totul s-a întâmplat în timpul nopții, când terasa era mai puțin aglomerată. Tânăra pare să fi profitat de moment pentru a lua obiectul și a pleca.
Doar că gestul nu a trecut neobservat.
Camerele de supraveghere ale localului au surprins întreaga scenă, iar reprezentanții acestuia au decis ulterior să publice imaginile pe rețelele sociale.
Filmarea a atras rapid atenția utilizatorilor, care au comentat gestul femeii și modul în care aceasta a plecat cu pătura.
Mesajul transmis de reprezentanții localului
În loc să adopte un ton agresiv, reprezentanții localului au ales să îi transmită tinerei un mesaj ironic.
Aceștia au sugerat că, dacă îi era frig, ar fi putut să comande ceva de la terasă, în loc să ia pătura.
„Pentru domnișoara căreia i s-a făcut frig într-o noapte de august... Data viitoare, încearcă un cocktail. Te încălzește și mai bine. Pătura poate să rămână la noi”, au transmis reprezentanții localului.
Mesajul a fost însoțit de imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
Imaginile au stârnit reacții în mediul online
Filmarea a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, iar internauții au avut reacții diverse după ce au văzut momentul.
De această dată, reprezentanții localului au preferat să trateze situația cu umor, însă mesajul transmis este unul cât se poate de clar: pătura de pe terasă nu era destinată să fie luată de clienți sau de trecători.