Gest neașteptat pe Calea Victoriei. O tânără a furat o pătură de pe terasa unui local, iar imaginile au devenit virale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 18:02

O scenă mai puțin obișnuită surprinsă pe Calea Victoriei din București a stârnit reacții în mediul online. O tânără a fost filmată de camerele de supraveghere în timp ce lua o pătură de pe terasa unui local și pleca rapid, profitând de faptul că era întuneric. Reprezentanții restaurantului au făcut publice imaginile și i-au transmis un mesaj neașteptat.

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