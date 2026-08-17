Testul de logică care a devenit viral pe internet. Tabelul pe care puțini îl rezolvă din prima: care este numărul lipsă?

Un simplu tabel cu numere le-a dat bătăi de cap internauților și a devenit rapid viral pe rețelele sociale. Deși pare complicat la prima vedere, regula este una surprinzător de simplă. Poți să descoperi singur numărul lipsă înainte să afli răspunsul?
Testele de logică și puzzle-urile matematice sunt printre cele mai populare provocări de pe internet. Un astfel de exercițiu a reușit să-i pună în dificultate pe numeroși utilizatori, după ce aceștia au încercat să descopere regula ascunsă într-un tabel.
La prima vedere, cifrele par să nu aibă o legătură evidentă. Tocmai acest lucru i-a făcut pe mulți să încerce mai multe variante de calcul până să găsească soluția.
Poți identifica numărul lipsă?
Provocarea pornește de la trei șiruri de numere, în care ultimele valori trebuie determinate pe baza unei reguli comune.
În primul rând apar numerele 4, 9 și 20. În al doilea rând sunt 8, 5 și 14, iar ultimul rând conține 16, 3 și un număr necunoscut.
Dacă vrei să rezolvi puzzle-ul singur, acesta este momentul să te oprești și să cauți regula înainte de a citi explicația.
Indiciul este legat de două operații matematice aparent opuse: împărțirea la doi și înmulțirea cu doi.
Care este regula din tabel?
Secretul exercițiului devine evident dacă aplicăm aceeași formulă fiecărui rând.
Pentru primul șir de numere:
4 ÷ 2 + 9 × 2 = 2 + 18 = 20
Rezultatul obținut este exact numărul prezent în tabel.
Aplicăm aceeași regulă celui de-al doilea rând:
8 ÷ 2 + 5 × 2 = 4 + 10 = 14
Și aici calculul conduce la rezultatul indicat.
Prin urmare, aceeași formulă trebuie folosită și pentru ultimul rând:
16 ÷ 2 + 3 × 2 = 8 + 6 = 14
Așadar, numărul lipsă este 14.
De ce pare puzzle-ul mai dificil decât este?
Una dintre explicațiile pentru care astfel de exerciții devin virale este faptul că oamenii încearcă să găsească relații mult mai complicate între cifre.
În realitate, soluția se bazează pe o regulă repetitivă și relativ simplă. Cheia este să observi că primul număr este împărțit la doi, în timp ce al doilea este înmulțit cu doi, iar cele două rezultate sunt apoi adunate.
Puzzle-ul este un bun exemplu despre modul în care o problemă aparent complicată poate deveni foarte simplă după identificarea tiparului corect.
Răspunsul final
Dacă ai găsit regula înainte de a citi explicația, ai rezolvat corect provocarea.
Numărul care lipsește din tabel este 14.
Regula este:
primul număr ÷ 2 + al doilea număr × 2 = rezultatul.
Astfel de teste de logică continuă să atragă milioane de utilizatori, tocmai pentru că îi provoacă să privească cifrele dintr-o perspectivă diferită și să descopere tipare ascunse.