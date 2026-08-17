Testul de logică care a devenit viral pe internet. Tabelul pe care puțini îl rezolvă din prima: care este numărul lipsă?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 aug. 2026, 16:33

Un simplu tabel cu numere le-a dat bătăi de cap internauților și a devenit rapid viral pe rețelele sociale. Deși pare complicat la prima vedere, regula este una surprinzător de simplă. Poți să descoperi singur numărul lipsă înainte să afli răspunsul?

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