A încercat să filmeze eclipsa de Soare cu telefonul. Ce s-a întâmplat după câteva minute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 10:07

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 a atras atenția oamenilor din întreaga lume, iar mulți dintre cei care au urmărit fenomenul au încercat să-l surprindă cu telefoanele mobile. Un tânăr din Londra a vrut să înregistreze momentul, însă după aproximativ 10 minute a observat că ecranul smartphone-ului său nu mai funcționa normal.

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