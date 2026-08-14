A încercat să filmeze eclipsa de Soare cu telefonul. Ce s-a întâmplat după câteva minute

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 a atras atenția oamenilor din întreaga lume, iar mulți dintre cei care au urmărit fenomenul au încercat să-l surprindă cu telefoanele mobile. Un tânăr din Londra a vrut să înregistreze momentul, însă după aproximativ 10 minute a observat că ecranul smartphone-ului său nu mai funcționa normal.
Fenomenul astronomic a fost urmărit de milioane de oameni, iar imaginile realizate în timpul eclipsei au inundat rețelele sociale. Printre cei care au încercat să păstreze momentul într-o filmare s-a numărat și un tânăr din Londra.
Acesta a povestit online că și-a îndreptat telefonul către Soare și a filmat eclipsa timp de aproximativ zece minute. La final, însă, a constatat că dispozitivul ar fi suferit o defecțiune.
Ecranul telefonului a început să afișeze culori neobișnuite
După ce a terminat filmarea, tânărul a observat că display-ul smartphone-ului nu mai arăta normal. În imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare, ecranul prezintă mai multe zone cu nuanțe diferite, aspect care poate indica o posibilă deteriorare a unor componente ale dispozitivului.
„Soarele a stricat telefonul”, a susținut acesta în mesajul care a însoțit videoclipul, avertizându-i pe ceilalți utilizatori să nu repete experiența.
Potrivit relatării sale, telefonul nu a mai putut fi utilizat în mod normal după expunerea prelungită către Soare.
Poate Soarele să afecteze camera unui telefon?
Deși pare surprinzător, utilizarea camerei unui smartphone pentru a filma direct Soarele poate prezenta anumite riscuri pentru senzorul foto.
Atunci când obiectivul este orientat către o sursă de lumină extrem de puternică, aceasta ajunge direct pe senzorul camerei. În cazul unei expuneri prelungite, componentele fotosensibile pot fi afectate, iar deteriorarea poate fi permanentă.
Problema nu este eliminată complet nici în timpul unei eclipse. Chiar dacă discul solar este acoperit în mare parte de Lună, lumina rămasă poate fi suficient de intensă pentru a afecta anumite echipamente.
Avertismentul specialiștilor: telefonul nu este un instrument pentru observarea directă a Soarelui
Specialiștii recomandă evitarea îndreptării camerelor foto sau ale telefoanelor direct către Soare pentru perioade îndelungate. Riscul este cu atât mai important în cazul aparatelor care folosesc lentile ce pot concentra lumina pe senzor.
NASA a atras atenția asupra acestui fenomen și înaintea eclipsei din 2024, care a traversat o parte importantă a Statelor Unite. Potrivit recomandărilor citate de presa internațională, un senzor de imagine poate suferi deteriorări dacă este expus direct Soarelui.
În anumite situații, componentele fotosensibile ale senzorului pot fi afectate, iar rezultatul poate fi apariția unor pixeli deteriorați sau a unor zone permanente pe imaginile realizate ulterior.
Eclipsa din 12 august 2026, un fenomen urmărit în întreaga lume
Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 a reprezentat unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului. Fenomenul a fost observabil în anumite regiuni ale lumii, iar pasionații de astronomie au urmărit cu atenție deplasarea umbrei Lunii.
Pentru cei care au dorit să fotografieze sau să filmeze eclipsa, specialiștii au recomandat folosirea unor echipamente și filtre adecvate, concepute special pentru observații solare.
Experiența tânărului din Londra reprezintă, astfel, un nou exemplu al riscurilor pe care le poate implica filmarea directă a Soarelui cu un smartphone. O eclipsă poate fi spectaculoasă, însă nu trebuie privită sau filmată direct fără protecția corespunzătoare.