Cele trei zodii cărora fericirea le bate la ușă. Eclipsa de Soare le schimbă norocul ASTĂZI

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 09:37

Eclipsa de Soare din Leu, care a atins punctul maxim pe 12 august, își face simțită în continuare influența și astăzi. Pentru trei zodii, energia acestui fenomen vine cu surprize plăcute: grijile încep să se risipеască, optimismul revine, iar lucrurile par să se așeze într-o direcție favorabilă. După o perioadă agitată, astrele aduc o gură de aer proaspăt, mai multă speranță și motive de bucurie.

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