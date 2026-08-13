Sărbătoarea zilei -13 august: Pomenirea Sfântului Maxim Mărturisitorul. Cruce neagră în calendar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 07:09

Biserica Ortodoxă pomenește în fiecare an, la 13 august, mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul. Sfântul Maxim este prăznuit în mod deosebit la 21 ianuarie, în timp ce ziua de astăzi este dedicată aducerii moaștelor sale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sarbatoarea zilei