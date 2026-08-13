Cât de sănătoase sunt hamsiile prăjite de pe litoral. La ce să fii atent înainte să le cumperi

Hamsiile prăjite, acompaniate de mămăligă și mujdei, se numără printre preparatele apreciate de turiștii care ajung pe litoralul românesc. Deși acest pește de mici dimensiuni poate furniza proteine, acizi grași Omega-3 și minerale importante, valoarea sa nutritivă și siguranța alimentară depind în mare măsură de condițiile de păstrare și de modul în care este preparat.
Un detaliu mai puțin cunoscut este că peștele vândut sub denumirea de „hamsie” poate fi, în anumite situații, de fapt șprot. Cele două specii sunt asemănătoare, mai ales după ce sunt date prin făină și prăjite, însă consumatorii au dreptul să știe exact ce produs cumpără.
Hamsie sau șprot?
Hamsia și șprotul sunt pești de talie mică, consumați adesea întregi. După preparare, diferențele dintre ele pot fi greu de observat. Faptul că în farfurie se află șprot în loc de hamsie nu înseamnă însă că produsul este automat nesănătos sau periculos.
Ambele specii reprezintă surse de proteine, acizi grași Omega-3 și minerale. Atunci când sunt consumate întregi, oasele mici și moi pot contribui, de asemenea, la aportul de calciu și fosfor.
În general, peștii mici acumulează mai puțin mercur decât speciile mari de pradă. Aceștia se află mai jos în lanțul trofic și au, de regulă, o durată de viață mai scurtă, ceea ce limitează acumularea anumitor contaminanți.
Prăjirea modifică valoarea nutritivă
În cazul hamsiilor servite frecvent la terasele de pe litoral, problema nu este neapărat peștele, ci modul în care acesta este preparat. De cele mai multe ori, hamsiile sunt trecute prin făină și apoi prăjite în baie de ulei.
În timpul prăjirii, peștele poate absorbi o parte din grăsimea folosită, în timp ce făina adaugă carbohidrați și calorii. Prin urmare, un aliment cu o valoare nutritivă bună poate deveni mult mai bogat din punct de vedere energetic.
Temperaturile ridicate pot afecta și unii compuși sensibili la oxidare, inclusiv anumite categorii de acizi grași.
De ce contează uleiul de prăjit
Un alt aspect important este calitatea uleiului. Atunci când acesta este încălzit și refolosit de mai multe ori, pot apărea produși de degradare și oxidare.
Un miros pronunțat de ulei ars sau un gust amar și neobișnuit al crustei pot indica faptul că preparatul nu a fost gătit în condiții corespunzătoare. În astfel de situații, este mai sigur ca produsul să fie evitat.
Atenție la păstrarea peștelui
Fiind un aliment perisabil, peștele trebuie păstrat corespunzător și menținut la temperaturi adecvate. Respectarea lanțului frigorific este cu atât mai importantă în perioadele călduroase.
Un pește care are un miros neplăcut, o textură suspectă sau un aspect modificat nu ar trebui consumat. Prăjirea nu poate transforma un aliment alterat într-unul sigur, deoarece unele toxine produse de microorganisme pot rezista procesului de gătire.
Cum alegi o variantă mai sănătoasă
Pentru a beneficia cât mai mult de proprietățile nutritive ale peștelui, variantele preparate la cuptor, pe grătar sau în friteuza cu aer cald reprezintă alternative mai ușoare decât prăjirea în baie de ulei.
Dacă alegi totuși hamsii prăjite în timpul vacanței, este recomandat să optezi pentru un local cu rulaj mare de produse, unde peștele este preparat pe loc. Igiena spațiului, aspectul general al localului și modul în care este manipulat și servit preparatul pot oferi indicii despre condițiile în care este pregătită mâncarea.
O porție de hamsii prăjite consumată ocazional nu transformă automat preparatul într-o alegere nesănătoasă pentru o persoană fără restricții medicale. În cele din urmă, contează mai mult frecvența consumului și echilibrul general al alimentației.