Cât de sănătoase sunt hamsiile prăjite de pe litoral. La ce să fii atent înainte să le cumperi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 08:30

Hamsiile prăjite, acompaniate de mămăligă și mujdei, se numără printre preparatele apreciate de turiștii care ajung pe litoralul românesc. Deși acest pește de mici dimensiuni poate furniza proteine, acizi grași Omega-3 și minerale importante, valoarea sa nutritivă și siguranța alimentară depind în mare măsură de condițiile de păstrare și de modul în care este preparat.

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