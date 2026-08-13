Gogoșari umpluți cu varză albă și morcov. Rețeta tradițională perfectă pentru zilele reci de iarnă

Dacă îți plac murăturile crocante și aromate, această rețetă de gogoșari umpluți cu varză albă și morcov merită neapărat încercată. Gogoșarii se păstrează fermi și gustoși, iar umplutura de varză și morcov le oferă un plus de prospețime și savoare. Pregătiți în oțet după o rețetă simplă, sunt perfecți pentru cămara de iarnă și pot însoți cu succes aproape orice fel de mâncare.
INGREDIENTE:
3 kg gogoșari, sănătoși și tari
2 kg varză albă
500 g morcov
2 linguri sare grunjoasă, neiodată
500 ml oțet de 9°
1 litru apă
2 linguri zahăr
1 lingură sare pentru marinadă
1 linguriță boabe de piper
1 linguriță boabe de muștar
2–3 foi de dafin
opțional: câteva felii de hrean, pentru fiecare borcan
MOD DE PREPARARE:
Pentru început, se spală foarte bine gogoșarii, unul câte unul, sub jet de apă rece, pentru a îndepărta orice urmă de pământ sau impurități. Se aleg doar gogoșari sănătoși, tari și fără lovituri sau porțiuni moi.
Ulterior, se taie cu grijă partea de sus a fiecărui gogoșar, în jurul codiței, astfel încât să se formeze un capac. Se îndepărtează cotorul și toate semințele, având grijă să nu se rupă sau să se crape gogoșarul. Capacele pot fi păstrate și așezate ulterior deasupra gogoșarilor umpluți.
Varza albă se curăță de frunzele exterioare, apoi se spală și se taie cât mai fin. Morcovii se curăță, se spală bine și se dau pe răzătoarea mare. Varza și morcovul se pun într-un vas încăpător, se presară cu sare și se frământă ușor cu mâinile câteva minute, până când varza începe să se înmoaie și să lase puțin suc.
Amestecul de varză și morcov se lasă apoi câteva minute să se odihnească, după care se umplu gogoșarii. Umplutura se introduce treptat în fiecare gogoșar și se îndeasă ușor, astfel încât să nu rămână spații mari de aer, dar fără a forța și a crăpa gogoșarii.
În continuare, se pregătește marinada. Într-o cratiță se pun apa, oțetul, sarea, zahărul, boabele de piper, boabele de muștar și foile de dafin. Amestecul se pune pe foc și se lasă până începe să fiarbă. După câteva clocote, focul se oprește, iar marinada se folosește fierbinte.
Borcanele bine spălate și sterilizate se pregătesc pentru umplere. Pe fundul fiecărui borcan se poate pune puțin hrean, apoi se așază gogoșarii umpluți cât mai bine, unul lângă altul, fără să fie presați excesiv. Dacă au rămas capacele de la gogoșari, acestea pot fi așezate deasupra.
Se toarnă marinada fierbinte în borcane, încet și cu grijă, până când gogoșarii sunt complet acoperiți. Se lasă câteva minute, apoi borcanele se lovesc foarte ușor de un prosop împăturit, pentru ca eventualele bule de aer să iasă la suprafață. Dacă este necesar, se mai completează cu marinadă.
La final, borcanele se închid ermetic cu capace curate și sterilizate și se pasteurizează într-o oală cu apă. Se lasă la foc mic aproximativ 20–25 de minute din momentul în care apa începe să fiarbă ușor.
După pasteurizare, borcanele se scot cu grijă, se așază pe o suprafață protejată și se lasă să se răcească lent. După răcirea completă, se verifică dacă toate capacele sunt bine închise, apoi borcanele se depozitează într-un loc răcoros, întunecat și uscat, unde pot fi păstrate pe perioada iernii.