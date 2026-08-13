Gogoșari umpluți cu varză albă și morcov. Rețeta tradițională perfectă pentru zilele reci de iarnă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 11:39

Dacă îți plac murăturile crocante și aromate, această rețetă de gogoșari umpluți cu varză albă și morcov merită neapărat încercată. Gogoșarii se păstrează fermi și gustoși, iar umplutura de varză și morcov le oferă un plus de prospețime și savoare. Pregătiți în oțet după o rețetă simplă, sunt perfecți pentru cămara de iarnă și pot însoți cu succes aproape orice fel de mâncare.

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