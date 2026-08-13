7 metode japoneze care te ajută să te apuci de treabă chiar și când nu ai chef

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 20:34

Lipsa de motivație este adesea pusă pe seama lenei, însă nu întotdeauna soluția este să te forțezi să faci mai mult. Uneori, problema apare tocmai atunci când privești o sarcină ca pe ceva prea dificil sau prea mare pentru a fi început.

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