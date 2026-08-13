7 metode japoneze care te ajută să te apuci de treabă chiar și când nu ai chef
7 metode japoneze care te ajută să te apuci de treabă
Lipsa de motivație este adesea pusă pe seama lenei, însă nu întotdeauna soluția este să te forțezi să faci mai mult. Uneori, problema apare tocmai atunci când privești o sarcină ca pe ceva prea dificil sau prea mare pentru a fi început.
În cultura japoneză există mai multe principii care pun accent pe pași mici, ordine, consecvență și acceptarea imperfecțiunii. În loc să încerci să schimbi totul într-o singură zi, aceste metode propun să îți construiești treptat un ritm pe care să îl poți menține.
Iată șapte metode japoneze care pot fi folosite pentru a începe mai ușor activitățile pe care le amâni și pentru a-ți recăpăta treptat motivația.
1. Kaizen te învață să începi cu un singur minut
Kaizen se referă la ideea de îmbunătățire continuă prin schimbări mici. În loc să îți propui o transformare radicală, principiul presupune să înaintezi prin pași atât de mici încât să nu pară copleșitori.
Atunci când o activitate pare prea dificilă sau presupune prea mult efort, există riscul să o amâni înainte chiar de a începe. Un obiectiv foarte mic poate face însă primul pas mult mai ușor.
Alege o activitate pe care ai tot evitat-o și ocupă-te de ea timp de un singur minut. Poți citi o pagină, poți face câteva genuflexiuni, poți strânge un colț al camerei sau poți scrie două rânduri.
Ideea nu este să obții un rezultat impresionant într-un minut, ci să treci de momentul în care trebuie să începi. După primul pas, continuarea poate deveni mai ușoară.
2. Ikigai îți amintește de ce faci ceea ce faci
Ikigai este asociat cu ideea unui motiv care îți oferă direcție și sens. Atunci când nu vezi rostul unei activități, chiar și o sarcină simplă poate părea dificilă și lipsită de interes.
În schimb, atunci când știi de ce este important pentru tine ceea ce faci, efortul poate fi perceput diferit.
Înainte de a începe o activitate, întreabă-te simplu: „De ce contează asta pentru mine?”
Răspunsul poate fi diferit de la o persoană la alta. Poate faci sport pentru a avea mai multă energie, muncești pentru a-ți construi siguranța sau înveți ceva nou pentru a-ți crea o viață mai bună.
Legarea unei activități de un obiectiv personal poate face ca aceasta să nu mai pară doar o obligație pe care trebuie să o bifezi.
3. Hara Hachi Bu te învață să nu ajungi la epuizare
Hara Hachi Bu este un principiu japonez asociat alimentației și presupune să te oprești atunci când ești sătul în proporție de aproximativ 80%. Ideea poate fi privită și prin prisma modului în care îți gestionezi energia în fiecare zi.
Atunci când îți umpli programul până la refuz și continui să muncești fără pauze, energia scade, iar sarcinile care urmează pot deveni tot mai greu de abordat.
Aplicarea principiului în viața de zi cu zi presupune să nu îți construiești un program care nu îți lasă deloc spațiu de respirație. Lasă loc pentru pauze și evită să ajungi la finalul zilei complet epuizat.
Poți, de asemenea, să alegi mese mai ușoare atunci când urmează să te ocupi de o activitate importantă. Un corp mai ușor și o minte mai limpede pot contribui la menținerea nivelului de energie necesar pentru ceea ce ai de făcut.
4. Un ritual simplu poate deveni semnalul că trebuie să începi
Repetiția și ordinea ocupă un loc important în numeroase practici japoneze. Un gest repetat înaintea unei anumite activități poate deveni, în timp, un semnal că urmează momentul de concentrare.
Nu este nevoie de un ritual complicat. Important este să fie scurt și să îl repeți înainte de activitatea respectivă.
Poți să îți faci o cafea, să bei un pahar cu apă, să faci trei respirații adânci, să aprinzi o lumânare, să îți cureți biroul sau pur și simplu să stai două minute în liniște.
Repetat zilnic, același gest poate deveni parte din rutina care te pregătește pentru muncă sau pentru o activitate care necesită atenție.
5. Seiri și Seiton te ajută să reduci dezordinea
Seiri și Seiton sunt principii japoneze asociate organizării. Primul presupune păstrarea lucrurilor necesare și eliminarea celor inutile, în timp ce al doilea se referă la așezarea fiecărui lucru la locul său.
Ordinea din jurul tău poate avea un rol important atunci când încerci să te concentrezi. Un spațiu aglomerat înseamnă mai multe lucruri care îți pot atrage atenția în timp ce încerci să începi o sarcină.
Înainte de a te apuca de lucru, eliberează spațiul din fața ta. Strânge biroul, îndepărtează lucrurile de care nu ai nevoie și pune telefonul deoparte.
Lasă la vedere doar obiectele necesare activității pe care urmează să o faci. Astfel, reduci numărul de distrageri din jurul tău și faci primul pas mai simplu.
6. Kintsugi te ajută să renunți la obsesia perfecțiunii
Kintsugi este arta japoneză prin care obiectele sparte sunt reparate cu aur, iar fisurile nu sunt ascunse. Crăpăturile devin parte din aspectul final al obiectului.
Principiul poate fi privit și ca o lecție despre imperfecțiune. Faptul că ceva nu este perfect nu înseamnă automat că este un eșec.
Aplicat în activitățile de zi cu zi, acest mod de a privi lucrurile poate însemna să nu mai aștepți condițiile ideale pentru a începe.
Scrie textul chiar dacă prima variantă nu este impecabilă. Fă antrenamentul chiar dacă nu ai energia pe care ți-ai dori-o. Termină o sarcină chiar dacă rezultatul nu arată exact așa cum ți-ai imaginat.
Îmbunătățirile pot fi făcute ulterior. Primul obiectiv este să nu rămâi blocat încercând să obții perfecțiunea încă de la început.
7. Wabi-Sabi te îndeamnă să începi cu ceea ce ai acum
Wabi-Sabi este asociat cu aprecierea lucrurilor simple, imperfecte și trecătoare. În viața de zi cu zi, principiul poate fi folosit pentru a renunța la așteptarea unui moment ideal pentru a începe ceva.
Nu ai nevoie întotdeauna de condiții perfecte pentru a face primul pas. Poți începe cu energia pe care o ai, cu timpul disponibil și cu resursele de care dispui în acest moment.
În loc să aștepți ziua perfectă, starea perfectă sau condițiile ideale, poți face un pas mic astăzi.
Acțiunea poate aduce mai multă claritate asupra lucrurilor pe care trebuie să le faci, în timp ce amânarea poate prelungi perioada în care rămâi blocat înainte de a începe.
Motivația nu apare întotdeauna înaintea acțiunii. În multe situații, primul pas este cel care face posibilă apariția ei. Principiile japoneze prezentate mai sus pun accentul pe schimbări mici, ordine, răbdare și consecvență, în locul presiunii de a transforma totul dintr-o dată.
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