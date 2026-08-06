Criza din Ceuta produce imposibilul. Două partide rivale din Spania își dau mâna ca să scoată Marocul de la Cupa Mondială

Publicat 6 aug. 2026, 20:55 Sursă Politico

Participarea Marocului la organizarea Cupei Mondiale din 2030 provoacă un conflict politic în Spania, unde două formațiuni aflate la poli opuși ai spectrului politic au ajuns la aceeași concluzie. Atât extrema stângă, cât și extrema dreaptă solicită revizuirea planului prin care Marocul ar urma să fie co-organizator al competiției alături de Spania și Portugalia.

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