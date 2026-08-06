Criza din Ceuta produce imposibilul. Două partide rivale din Spania își dau mâna ca să scoată Marocul de la Cupa Mondială

Participarea Marocului la organizarea Cupei Mondiale din 2030 provoacă un conflict politic în Spania, unde două formațiuni aflate la poli opuși ai spectrului politic au ajuns la aceeași concluzie. Atât extrema stângă, cât și extrema dreaptă solicită revizuirea planului prin care Marocul ar urma să fie co-organizator al competiției alături de Spania și Portugalia.
Potrivit Politico, reacția vine după tensiunile generate de criza migrației din Ceuta, mai mulți parlamentari spanioli exprimându-și îngrijorarea cu privire la presupusul rol al autorităților de la Rabat în acest episod.
Sumar și Vox cer schimbarea planului pentru Cupa Mondială
Deși au poziții politice complet opuse, partidul de extremă stângă Sumar și formațiunea de extremă dreaptă Vox au depus inițiative prin care cer ca Marocul să nu mai fie parte a organizării Cupei Mondiale din 2030.
Cele două partide susțin că evenimentele recente din Ceuta pun sub semnul întrebării oportunitatea unei colaborări cu Rabatul pentru un eveniment sportiv de asemenea amploare.
În propunerea depusă miercuri în Parlamentul spaniol, Sumar, partid care face parte din coaliția de guvernare condusă de premierul Pedro Sánchez, susține că Marocului nu ar trebui să i se permită „obțină prestigiul, beneficiile economice și legitimitatea internațională pe care le conferă găzduirea unui Campionat Mondial” atât timp cât persistă suspiciunile privind implicarea sa în criza migrației.
Vox vorbește despre o „umilire deliberată”
La mai puțin de 24 de ore după inițiativa Sumar, partidul Vox a depus o moțiune cu un conținut similar.
Formațiunea susține că Marocul „nu este un partener loial, nici pentru organizarea unui eveniment sportiv de această amploare, nici în ceea ce privește relațiile de vecinătate”.
În documentul prezentat de Vox se afirmă că:
„Evenimentele extrem de grave care au avut loc în Ceuta pe 30 și 31 iulie au zdruncinat complet fundamentele de încredere și cooperare pe care se bazează în mod necesar o candidatură comună.”
Partidul consideră că organizarea turneului împreună cu Marocul ar reprezenta „o umilire deliberată la care Spania trebuie să se opună cu vehemență”.
Propunerile nu obligă Guvernul să ia măsuri
Cele două inițiative legislative nu au caracter obligatoriu și nu impun Executivului de la Madrid să modifice planul de organizare al competiției.
Cu toate acestea, ele evidențiază nemulțumirea existentă în rândul parlamentarilor din mai multe formațiuni politice față de ceea ce mulți consideră a fi folosirea migrației de către Maroc ca instrument de presiune asupra Spaniei.
În schimb, Guvernul condus de socialiști a evitat până în prezent să acuze direct autoritățile marocane, preferând să caute o soluție rapidă pentru depășirea crizei.
Și alte partide cer organizarea fără Maroc
Nemulțumirile nu se limitează la Sumar și Vox.
Și partidul spaniol de extremă stângă Podemos, precum și formațiunea ecologistă portugheză Livre au cerut ca Spania și Portugalia să organizeze Cupa Mondială din 2030 fără participarea Marocului.
FIFA menține planul pentru Cupa Mondială din 2030
În anul 2023, FIFA a decis ca ediția din 2030 a Cupei Mondiale să fie organizată de Spania, Portugalia și Maroc.
Meciurile sunt programate să se dispute pe stadioane emblematice, precum Santiago Bernabéu din Madrid și Estádio da Luz din Lisabona, dar și pe o nouă arenă construită la Casablanca, despre care autoritățile marocane afirmă că va deveni cel mai mare stadion de fotbal din lume.
FIFA respinge informațiile privind finala turneului
Controversa s-a amplificat după ce publicația britanică The Times a relatat că președintele FIFA, Gianni Infantino, le-ar fi promis oficialilor marocani dreptul de a găzdui finala Cupei Mondiale în schimbul unei declarații de susținere din partea federației de fotbal din Maroc.
FIFA a respins însă informațiile, precizând că Gianni Infantino nu și-a asumat un astfel de angajament.