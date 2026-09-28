Moarte cumplită pentru o fată de 11 ani. Lilly se juca în noroi în momentul tragediei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 16:44

O după-amiază obișnuită de joacă s-a transformat într-o tragedie cumplită pentru o familie din Anglia. Lilly, o fetiță de numai 11 ani, a murit în urma unui accident extrem de rar produs într-o zonă noroioasă de la Wacker Quay, în apropiere de Plymouth.

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