Moarte cumplită pentru o fată de 11 ani. Lilly se juca în noroi în momentul tragediei

O după-amiază obișnuită de joacă s-a transformat într-o tragedie cumplită pentru o familie din Anglia. Lilly, o fetiță de numai 11 ani, a murit în urma unui accident extrem de rar produs într-o zonă noroioasă de la Wacker Quay, în apropiere de Plymouth.
Copila se afla împreună cu doi prieteni și era supravegheată de adulți atunci când s-a produs tragedia. Nimeni nu și-ar fi putut imagina că o creangă ascunsă sub stratul de noroi avea să îi provoace o leziune mortală.
Lilly se juca alături de doi prieteni
În ziua în care a avut loc accidentul, Lilly mersese la Wacker Quay împreună cu doi copii, mama unuia dintre ei și partenerul acesteia. Adulții pregăteau un grătar, iar cei trei copii se jucau în apropiere, astfel încât să poată fi supravegheați, arată presa străină.
La un moment dat, Lilly a început să alunece cu capul înainte pe terenul noroios, în apropierea unui canal al râului. În timpul căderii, copila a fost străpunsă în zona pieptului de o creangă ascuțită care se afla ascunsă sub noroi.
Fetița a reușit să se ridice, și-a dus mâna la piept și a început să respire cu dificultate. La scurt timp, s-a prăbușit în noroi.
Adulții au intervenit imediat pentru a o ajuta. În scurt timp, la fața locului au ajuns și alte persoane, precum și echipajele de intervenție. Operațiunea de scoatere a copilei din zona noroioasă a fost însă extrem de dificilă și a durat aproximativ 40 de minute.
Creanga i-a provocat o leziune mortală
Lilly a fost transportată cu elicopterul până într-o zonă unde putea fi preluată de echipajele medicale. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare.
Leziunea suferită era însă extrem de gravă. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, creanga i-a secționat artera pulmonară, ceea ce a dus la un stop cardiac.
În ciuda eforturilor depuse de salvatori și medici, viața copilei nu a mai putut fi salvată.
Medicul legist: „Un ghinion extrem”
În cadrul anchetei privind moartea lui Lilly, medicul legist consultant Dr. James Garvican a explicat cât de neobișnuit a fost accidentul.
Acesta a precizat că poziția exactă în care creanga a lovit corpul copilei a făcut diferența dintre o posibilă rană minoră și o leziune fatală.
Potrivit medicului, dacă impactul s-ar fi produs puțin mai la dreapta, creanga ar fi putut lovi coastele și provoca doar o vânătaie sau o zgârietură. În cazul în care traiectoria ar fi fost puțin mai la stânga, rana ar fi putut să nu afecteze organele vitale.
În schimb, în situația produsă, obiectul ascuns sub noroi a provocat o leziune incompatibilă cu supraviețuirea.
Moartea copilei a fost declarată accidentală
Andrew Cox, medicul legist principal pentru Cornwall și Insulele Scilly, a concluzionat că Lilly a murit în urma unui accident.
Ancheta nu a identificat elemente suspecte în circumstanțele tragediei. Copila și prietenii ei se mai jucaseră anterior în aceeași zonă, iar în ziua respectivă se aflau sub supravegherea adulților.
Potrivit concluziilor prezentate în cadrul anchetei, Lilly a alunecat și a căzut pe creanga cu vârful ascuțit, care fusese ascunsă de noroi.