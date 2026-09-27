„Sunt închisă în mașină de o oră”. Fetiță de 7 ani, salvată în Italia după ce tatăl român a lăsat-o singură în soare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 20:25

Un român a fost denunțat la Padova după ce și-a lăsat fetița de 7 ani încuiată în mașină mai bine de o oră. Copila, rămasă în autoturism în soare și cu geamurile blocate, a reușit să-și sune mama, iar femeia a alertat imediat poliția.

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