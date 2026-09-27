Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

„Sunt închisă în mașină de o oră”. Fetiță de 7 ani, salvată în Italia după ce tatăl român a lăsat-o singură în soare

Fetiță încuiată în mașină în Italia/ Sursa foto: AI

Fetiță încuiată în mașină în Italia/ Sursa foto: AI

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 20:25

Un român a fost denunțat la Padova după ce și-a lăsat fetița de 7 ani încuiată în mașină mai bine de o oră. Copila, rămasă în autoturism în soare și cu geamurile blocate, a reușit să-și sune mama, iar femeia a alertat imediat poliția.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în Padova. Bărbatul plecase la cumpărături în piață și își lăsase fiica de 7 ani singură în mașină, dar îi lăsase telefonul său. După ce a stat mai bine de o oră încuiată în autoturism, fetița și-a sunat mama, care rămăsese acasă. Femeia a alertat poliția, iar la locul indicat au fost trimise de urgență echipaje ale poliției și pompierilor. Mașina era parcată în Prato della Valle, la intersecția cu via Belludi. Copila se afla în interior, în soare, iar geamurile erau blocate.

Cazul readuce în atenție pericolul la care sunt expuși copiii lăsați singuri în mașini, mai ales atunci când autoturismele sunt parcate în soare.

Pompierii au spart geamul mașinii

Salvatorii au încercat inițial să îi explice fetiței cum să deblocheze sistemul de închidere centralizată. Copila nu a reușit însă să deschidă mașina, pentru că sistemul nu putea fi dezactivat, conform Il Messagero. Pompierii au decis atunci să spargă geamul din spate, pe partea stângă, și au reușit să o scoată pe fetiță din autoturism. Copilul a fost apoi încredințat mamei.

Fetița era agitată, dar starea ei era bună

Un echipaj de ambulanță a evaluat copilul după intervenție. Potrivit informațiilor disponibile, starea fetiței era bună, însă aceasta era agitată după perioada petrecută singură în mașină. Tatăl român a fost denunțat în urma incidentului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

carabinieri italia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe