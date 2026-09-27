Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
„Sunt închisă în mașină de o oră”. Fetiță de 7 ani, salvată în Italia după ce tatăl român a lăsat-o singură în soare
Fetiță încuiată în mașină în Italia/ Sursa foto: AI
Un român a fost denunțat la Padova după ce și-a lăsat fetița de 7 ani încuiată în mașină mai bine de o oră. Copila, rămasă în autoturism în soare și cu geamurile blocate, a reușit să-și sune mama, iar femeia a alertat imediat poliția.
Citește și
- 20:37Avion Lufthansa deviat de urgență după ce o baterie externă a luat foc la bord. Aproape 200 de pasageri se aflau în aeronavă
- 20:06Ana Maria Păcuraru, direct din SUA: ecoul acuzațiilor USR privind căderea Guvernului Bolojan
- 19:08Valul suveranist schimbă harta politică a Europei. Germania, Franța și România, în centrul noii confruntări - Reportaj marca Realitatea
- 18:05Germania, verdict dur după discuția cu Lavrov: „Rusia nu arată disponibilitatea de a negocia constructiv”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News