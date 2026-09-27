Valul suveranist schimbă harta politică a Europei. Germania, Franța și România, în centrul noii confruntări - Reportaj marca Realitatea

Publicat 27 sept. 2026, 19:08 Sursă Realitatea PLUS

A început marea resetare la nivel european. Partidele suveraniste sau de extremă-dreapta câștigă teren în tot mai multe țări. Unele au ajuns deja la putere. Altele au câștigat alegeri. Iar în țări-cheie ale Uniunii Europene, sondajele le plasează în frunte. Cel mai recent exemplu vine chiar din Germania, acolo unde partidul de extremă dreapta AfD a câștigat ultimele scrutinuri regionale și a detronat astfel partidul cancelarului Friedrich Merz. Influența istorică a formațiunilor suveraniste se vede și în țara noastră. Conform sondajelor, partidul AUR se apropie de 40%, dublu față de PSD și PNL, conform Realitatea PLUS.

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