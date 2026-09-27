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Politica· 2 min citire

Mutarea care ar putea schimba jocul la vârful statului. Cum ar putea ajunge Bolojan președinte

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Scris deRealitatea.NET
Publicat27 sept. 2026, 16:15
SursăRealitatea PLUS

Realitatea PLUS prezintă în exclusivitate informații despre planul prin care Ilie Bolojan ar putea ajunge președinte. Scenariul pornește de la tensiunile dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, care ar fi început după disputa privind TVA. În acest context, un rol important îl are formarea viitorului guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Mircea Abrudean, actualul președinte al Senatului, ar urma să facă parte din noul cabinet. Dacă guvernul va trece de votul Parlamentului și Abrudean va ajunge la Palatul Victoria, funcția de la conducerea Senatului ar rămâne liberă. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, aceasta ar putea fi preluată de Ilie Bolojan.

În scenariul prezentat, guvernul condus de Siegfried Mureșan reprezintă elementul de care depind următoarele mutări. Intrarea lui Mircea Abrudean în Executiv ar deschide astfel drumul pentru schimbarea conducerii Senatului. Ilie Bolojan ar urma să ocupe funcția lăsată liberă de Abrudean și să devină al doilea om în stat. Negocierile pentru această formulă s-ar purta în perioada următoare, odată cu stabilirea miniștrilor și trecerea acestora prin comisiile parlamentare. Miercuri ar urma să aibă loc votul pentru noul guvern. De rezultatul acestuia ar depinde și continuarea scenariului prezentat.

Mai departe, informațiile prezentate vorbesc despre o posibilă inițiere a procedurii de demitere a președintelui Nicușor Dan. În acest scenariu, poziția pe care Ilie Bolojan ar urma să o ocupe la conducerea Senatului devine esențială. Totul depinde însă, într-o primă etapă, de intrarea lui Mircea Abrudean în guvernul lui Siegfried Mureșan. Plecarea acestuia din fruntea Senatului ar lăsa liber postul care ar putea fi preluat de Bolojan.

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