Mutarea care ar putea schimba jocul la vârful statului. Cum ar putea ajunge Bolojan președinte

Publicat 27 sept. 2026, 16:15 Sursă Realitatea PLUS

Realitatea PLUS prezintă în exclusivitate informații despre planul prin care Ilie Bolojan ar putea ajunge președinte. Scenariul pornește de la tensiunile dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, care ar fi început după disputa privind TVA. În acest context, un rol important îl are formarea viitorului guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

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