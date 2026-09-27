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Politica· 2 min citire
Mutarea care ar putea schimba jocul la vârful statului. Cum ar putea ajunge Bolojan președinte
Publicat27 sept. 2026, 16:15
SursăRealitatea PLUS
Realitatea PLUS prezintă în exclusivitate informații despre planul prin care Ilie Bolojan ar putea ajunge președinte. Scenariul pornește de la tensiunile dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, care ar fi început după disputa privind TVA. În acest context, un rol important îl are formarea viitorului guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.
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