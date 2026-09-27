Ratingul României, decis pe 2 octombrie: ce se întâmplă cu Guvernul Mureșan înainte de verdictul S&P

România se pregătește pentru o săptămână decisivă atât pe plan politic, cât și economic. Parlamentul va vota miercuri, 30 septembrie, Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, iar vineri, 2 octombrie, este programată următoarea evaluare a ratingului suveran de către S&P Global Ratings. Miza este păstrarea calificativului în categoria recomandată investițiilor.
Guvernul Mureșan, înaintea votului
Premierul desemnat a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Audierile în comisii sunt programate luni și marți, iar votul de învestitură va avea loc miercuri, de la ora 13:00, în plenul reunit.
Rezultatul votului va clarifica dacă România va avea un guvern cu puteri depline înainte de evaluarea S&P. Incertitudinea politică este relevantă pentru agenție: în analiza sa precedentă, S&P a avertizat că ar putea reduce ratingul dacă blocajul guvernamental se prelungește sau dacă România nu reușește să continue reducerea deficitului fiscal în 2027.
Ce argumente prezintă România
Reprezentanții S&P au discutat la București cu oficialii români. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a indicat execuția bugetară și continuarea consolidării fiscale drept principalele argumente ale țării. El a susținut că reducerea deficitului trebuie însoțită de controlul cheltuielilor, protejarea investițiilor finanțate din fonduri europene și un buget credibil pentru 2027.
Separat, PSD a transmis reprezentanților agenției că este pregătit să își asume guvernarea și să susțină consolidarea fiscală prin stimularea investițiilor și îmbunătățirea colectării taxelor. Mesajul partidului nu echivalează însă cu sprijinul pentru Cabinetul Mureșan: liderul PSD, Sorin Grindeanu, declara joi că șansele ca social-democrații să voteze acest guvern sunt „extrem de reduse”.
De ce contează ratingul S&P
La ultima evaluare, S&P a menținut ratingul suveran al României la BBB-, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor; o retrogradare cu o treaptă ar plasa calificativul acordat de S&P în categoria speculativă. Agenția a indicat drept riscuri dificultățile de consolidare a finanțelor publice, nevoile mari de finanțare externă și posibilele schimbări ale încrederii investitorilor.
Fitch și Moody’s au menținut, la rândul lor, România în categoria recomandată investițiilor, tot cu perspectivă negativă. Decizia S&P din 2 octombrie nu este încă cunoscută; evaluarea va arăta cum apreciază agenția evoluția finanțelor publice și capacitatea autorităților de a continua măsurile fiscale asumate.