Ratingul României, decis pe 2 octombrie: ce se întâmplă cu Guvernul Mureșan înainte de verdictul S&P

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 08:41

România se pregătește pentru o săptămână decisivă atât pe plan politic, cât și economic. Parlamentul va vota miercuri, 30 septembrie, Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, iar vineri, 2 octombrie, este programată următoarea evaluare a ratingului suveran de către S&P Global Ratings. Miza este păstrarea calificativului în categoria recomandată investițiilor.

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