Dumitru Dragomir, despre disputa dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Va fi bătălia între Franța și Germania pe teritoriul României”

Publicat 27 sept. 2026, 07:40 Sursă Realitatea PLUS

Dumitru Dragomir susține că negocierile pentru funcția de premier ascund o confruntare politică între președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Într-o intervenție la Realitatea PLUS în cadrul emisiunii Tunurile pe Politicieni, realizată de Claudiu Giurgea, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a avansat scenariul potrivit căruia s-ar încerca înlăturarea șefului statului din funcție.

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