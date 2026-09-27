Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Dumitru Dragomir, despre disputa dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Va fi bătălia între Franța și Germania pe teritoriul României”

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 sept. 2026, 07:40
SursăRealitatea PLUS

Dumitru Dragomir susține că negocierile pentru funcția de premier ascund o confruntare politică între președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Într-o intervenție la Realitatea PLUS în cadrul emisiunii Tunurile pe Politicieni, realizată de Claudiu Giurgea, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a avansat scenariul potrivit căruia s-ar încerca înlăturarea șefului statului din funcție.

„Lupta este între Bolojan și Nicușor”

„Lupta nu este între domnul Mureșan și altcineva pentru postul acesta. Lupta este între Bolojan și Nicușor, ca să fie foarte clar. Se vede din avion chestia asta”, a declarat Dumitru Dragomir.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind formarea unui nou guvern. Nicușor Dan l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, iar Ilie Bolojan și-a exprimat susținerea pentru desemnarea acestuia.

Scenariul avansat de Dragomir

„Se va încerca eliminarea din funcție a domnului Nicușor”, a afirmat Dragomir. Acesta a susținut că președintele nu ar fi acceptat anumite propuneri venite din partea unor membri USR și PNL și a pus presupusa ruptură cu Bolojan pe seama ambițiilor politice ale liderului liberal.

„N-a marșat la nicio abatere și la nicio propunere din partea membrilor USR și chiar ai PNL și atunci și-a dat seama că domnul Bolojan nu-i va fi prieten, că Bolojan vrea să fie președinte. Este clar, ca lumina zilei.”, a mai transmis Dragomir.

Fostul șef al LPF a mers mai departe cu o interpretare privind influențele externe: „Și-a ciuntit șansele acum și va fi bătălia între Franța și Germania pe teritoriul României. Franța e cu Nicușor, Germania cu Bolojan.”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dumitru dragomirnicusor danilie bolojanSiegfried Mureșan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe