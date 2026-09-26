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Politica· 2 min citire
Sorin Roșca Stănescu, după huiduielile la adresa lui Bolojan: „Nu putem merge mai departe, sub nicio formă, cu acest guvern”
Sorin Roșca Stănescu comentează situația politică din România
Publicat26 sept. 2026, 20:41
SursăRealitatea PLUS
Sorin Roșca Stănescu a comentat, la Realitatea PLUS, tensiunile politice din ultimele zile și reacțiile tot mai dure la adresa lui Ilie Bolojan. Jurnalistul spune că situația a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai poate continua și că românii nu au, în acest moment, o alternativă clară.
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