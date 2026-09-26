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Politica· 2 min citire

Sorin Roșca Stănescu, după huiduielile la adresa lui Bolojan: „Nu putem merge mai departe, sub nicio formă, cu acest guvern”

Sorin Roșca Stănescu comentează situația politică din România

Sorin Roșca Stănescu comentează situația politică din România

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 sept. 2026, 20:41
SursăRealitatea PLUS

Sorin Roșca Stănescu a comentat, la Realitatea PLUS, tensiunile politice din ultimele zile și reacțiile tot mai dure la adresa lui Ilie Bolojan. Jurnalistul spune că situația a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai poate continua și că românii nu au, în acest moment, o alternativă clară.

Declarațiile au venit după ce Ilie Bolojan a fost huiduit la Drăgășani, în timpul inaugurării noului sediu al Primăriei. Mai multe persoane i-au strigat „hoțule” și și-au arătat nemulțumirea față de măsurile luate în perioada în care s-a aflat la guvernare.

Sorin Roșca Stănescu: „Acești oameni trebuie să fie schimbați”

Pornind de la declarațiile făcute de Elena Udrea, care a vorbit despre un posibil plan de suspendare a lui Nicușor Dan, Sorin Roșca Stănescu a spus că este de acord cu o parte din analiza acesteia, dar nu și cu întregul scenariu prezentat.

„Jumătatea plină a paharului, în ceea ce a spus doamna Elena Udrea, este că, într-adevăr, situația este foarte gravă și că acești oameni trebuie să fie schimbați. Asta e jumătatea plină a paharului. Jumătatea goală a paharului este teoria pe care doamna Udrea o face în legătură cu ceea ce se întâmplă în acest moment în plan strategic. Și aici lucrurile nu mai rezistă în fața situației reale. Cert este că nu putem merge mai departe, sub nicio formă, cu acest guvern și, pe de altă parte, românilor nu li se oferă posibilitatea să opteze pentru un alt guvern decât cine știe când. Aceasta este drama în care este, sau groapa cu șerpi în care este aruncat poporul român”, a spus Sorin Roșca Stănescu, la Realitatea PLUS.

Critici după huiduielile de la Drăgășani

Intervenția a venit în contextul în care Ilie Bolojan continuă să fie ținta nemulțumirilor publice. La Drăgășani, mai multe persoane l-au huiduit în timp ce participa la inaugurarea noului sediu al Primăriei. În emisiune a fost adusă în discuție și declarația Elenei Udrea, potrivit căreia oamenii din jurul lui Ilie Bolojan ar urmări suspendarea lui Nicușor Dan. Sorin Roșca Stănescu spune însă că problema imediată este alta: actualul guvern și lipsa unei variante clare pe care românii să o poată alege în perioada următoare.

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