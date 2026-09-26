Siegfried Mureșan, despre programul de guvernare redactat cu AI: „Toate ideile sunt inteligență umană. L-am scris pe calculator”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 12:17

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat în cadrul conferinței de presă de la Parlament că ideile din programul de guvernare au fost elaborate de oameni, împreună cu experți. El spune că a folosit calculatorul pentru redactarea și formatarea documentului, în contextul acuzațiilor că acesta ar fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Mureșan a respins anterior aceste acuzații.

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