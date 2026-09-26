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Politica· 2 min citire

Siegfried Mureșan, despre programul de guvernare redactat cu AI: „Toate ideile sunt inteligență umană. L-am scris pe calculator”

Siegfried Mureșan în Parlament (foto: Inquam Photos)

Siegfried Mureșan în Parlament (foto: Inquam Photos)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 12:17

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat în cadrul conferinței de presă de la Parlament că ideile din programul de guvernare au fost elaborate de oameni, împreună cu experți. El spune că a folosit calculatorul pentru redactarea și formatarea documentului, în contextul acuzațiilor că acesta ar fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Mureșan a respins anterior aceste acuzații.

„Nu l-am scris de mână”

„Toate ideile introduse în program sunt elaborate cu inteligență umană, am lucrat cu experții, am formatat programul cu tehnologia informației”, a declarat Siegfried Mureșan, potrivit mesajului transmis. „Toate ideile sunt inteligență umană”, a insistat el.

Premierul desemnat a făcut distincția între elaborarea propunerilor și folosirea calculatorului pentru pregătirea documentului: „Nu l-am scris de mână cu pixul, l-am scris pe calculator și am folosit tehnologia informației”.

Programul de guvernare al Guvernului Mureșan ar fi fost redactat cu ajutorul AI. Mențiunea nu apare în varianta transmisă presei

Surse citate de Realitatea PLUS susțin că în documentul privind programul de guvernare depus de Siegfried Mureșan apare o mențiune potrivit căreia acesta ar fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, mai exact al modelului Claude Fable 5.1, dezvoltat de Anthropic. Potrivit acelorași surse, mențiunea nu se mai regăsește în varianta documentului transmisă presei.

Ce se știe despre cele două versiuni ale programului de guvernare

Diferența dintre cele două versiuni ridică întrebări despre modul în care a fost redactat documentul și despre motivul pentru care referirea la instrumentul AI nu apare în forma distribuită jurnaliștilor. Deocamdată, informația atribuită surselor nu stabilește ce părți ale programului ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și nici cine a eliminat mențiunea.

Programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost prezentat în 28 de puncte și include, printre altele, măsuri privind administrația, fiscalitatea și digitalizarea serviciilor publice.

Claude Fable 5.1 este un model de inteligență artificială al Anthropic.

Mureșan a negat anterior acuzațiile

Siegfried Mureșan a respins anterior acuzațiile că ar fi realizat programul de guvernare cu ajutorul inteligenței artificiale. Întrebat despre acest subiect, el a spus că folosește rar astfel de instrumente și a calificat acuzația drept „simpatică”.

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