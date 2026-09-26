Siegfried Mureșan depune sâmbătă lista Guvernului și programul de guvernare. Când va cere votul Parlamentului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 07:03

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va depune sâmbătă, 26 septembrie, la ora 11:00, la Parlamentul României, programul de guvernare și lista membrilor Cabinetului propus. Ulterior, acesta va cere votul de încredere al deputaților și senatorilor.

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