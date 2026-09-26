Siegfried Mureșan depune sâmbătă lista Guvernului și programul de guvernare. Când va cere votul Parlamentului

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va depune sâmbătă, 26 septembrie, la ora 11:00, la Parlamentul României, programul de guvernare și lista membrilor Cabinetului propus. Ulterior, acesta va cere votul de încredere al deputaților și senatorilor.
„Mergem în fața Parlamentului cu un program clar pentru România și cu o echipă pregătită să îl pună în aplicare”, a transmis Siegfried Mureșan în mesajul său. El a afirmat că România are nevoie de „un Guvern stabil, responsabil și capabil să înceapă imediat munca” și că echipa sa este pregătită să își asume această responsabilitate.
Ce urmează după depunerea listei Guvernului
Depunerea documentelor nu înseamnă învestirea Cabinetului. Potrivit articolului 103 din Constituție, programul de guvernare și lista Guvernului sunt dezbătute de Camera Deputaților și Senat în ședință comună. Pentru a primi încrederea Parlamentului, Guvernul propus are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor.
Mureșan declarase anterior că își dorește ca audierile miniștrilor propuși și votul de învestire să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Data și desfășurarea acestor etape trebuie însă confirmate prin calendarul parlamentar.
Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat
Într-o postare pe Facebook, premierul desemnat a prezentat lista completă a miniștilor, după ce partidele din Coaliție au făcut anunțuri separate.
Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a anunţat, vineri, după şedinţa liberalilor că Programul de guvernare propus de Siegfried Mureşan a fost adoptat în unanimitate de către membrii Biroului Politic Naţional. Mureşan va depune sâmbătă, la Parlament, lista completă a Cabinetului, împreună cu programul de guvernare, care a fost aprobat în unanimitate în ședința liberalilor.
Cine sunt miniștrii propuși de PNL?
Vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne Mircea Abrudean
Ministerul Finanţelor Alexandru Nazare
Ministerul Justiţiei Andreea Chiş, ministru independent, aprobat de toate cele trei partide
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale Raluca Turcan
Ministerul Sănătăţii Oana Gheorghiu
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pâslaru
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Mihai Dimian,
Ministerul Energiei Sebastian Burduja
Aceştia sunt miniştri susţinuţi de Partidul Naţional Liberal. Aceasta este echipa care credem că poate să îşi facă treaba cel mai bine în ministerele pe care le vor conduce. Sperăm ca acest Cabinet să fie aprobat de către Parlament, iar de săptămâna viitoare să intrăm într-o situaţie normală", a mai declarat Ionel Bogdan.
Premierul desemnat va depune, sâmbătă, la Parlament lista de miniştri şi Programul de guvernare.
Cine sunt miniștrii propuși de USR?
Comitetul Politic al USR, reunit astăzi în ședință, a aprobat intrarea USR la guvernare și lista de miniștri propuși. De asemenea, a aprobat programul de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de către premierul desemnat, Siegfried Mureșan, program axat pe o mai bună gestionare a banului public și îmbunătățirea nivelului de trai al românilor, a transmis USR, printr-un comunicat.
Potrivit acestuia, actualii miniștri USR din Guvernul Bolojan "au dovedit că pot livra reforme (...) motiv pentru care au primit vot din partea conducerii USR să-și continue mandatele la ministerele de care s-au ocupat în ultimele 15 luni".
Ministerul Apărării: Radu Miruță (USR)
Ministerul de Externe: Oana Țoiu (USR)
Ministerul Mediului: Diana Buzoianu (USR)
Ministerul Economiei: Irineu Darău (USR)
Ministerul Justiției: Andrea Chiș
În cazul Andreei Chiș, Comitetul Politic al USR a precizat că o va susține pentru funcția de ministru al Justiției, ca tehnocrat care are susținerea formațiunii.
Cine sunt miniștrii propuși de UDMR?
Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna (UDMR)
Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila (UDMR)
Ministerul Culturii: Lorand Turos (UDMR)
SGG: Dan Reșitnec (USR)