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Politica· 2 min citire

Gheorghe Piperea (AUR) nu-i dă șanse lui Siegfried Mureșan: "Va fi un mare eșec în Parlament"

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Scris deRealitatea.NET
Publicat25 sept. 2026, 19:03
SursăRealitate Plus

Avocatul și europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, susține că ar exista „o înțelegere” pentru declanșarea alegerilor anticipate, însă avertizează că scenariul ar fi „sinucigaș” pentru actuala putere. Piperea spune că premierul desemnat Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan ar miza pe anticipate, dar că PNL și USR ar urma să „deconteze” întreaga guvernare.

În intervenția sa la Realitatea PLUS, europarlamentarul Gheorghe Piperea a pronosticat că „urmează un mare eșec al lui Siegfried”, dar că planul anticipatelor ar fi, de fapt, dorit atât de premierul desemnat, cât și de Ilie Bolojan.

Își dorește atât domnia sa, cât și domnul Bolojan, să se ajungă la anticipate, ceea ce, după părerea mea, este un gest de-a dreptul sinucigaș, pentru că la anticipate, în principal, PNL va deconta lucrurile negative ale acestei guvernări Bolojan, dar și USR.

În opinia lui Piperea, eventualele voturi care ar asigura validarea noii formule de guvern ar putea veni doar de la PSD: "PSD ori se preface că ne livrează nouă soluție, ori certitudine că nu intră la guvernare și, în realitate, îi dă voturi pe ascuns, la bucată, lui Siegfried.”

Pe de altă parte, europarlamentarul AUR este de părere că negocierile reale vor putea fi reluate „abia după ce va pica în Parlament Siegfried”, însă nu este convins că se va ajunge la o soluție.

Că se va ajunge la discuții sau nu, nu mi-e deloc clar, pentru că, în continuare, atât Nicușor Dan, cât și Grindeanu, exclud intrarea la guvernare a AUR, dar amândouă personajele exclud și alegerile anticipate, a precizat Gheorghe Piperea, în exclusivitate la Realitatea Plus.

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