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Politica· 2 min citire
Gheorghe Piperea (AUR) nu-i dă șanse lui Siegfried Mureșan: "Va fi un mare eșec în Parlament"
Publicat25 sept. 2026, 19:03
SursăRealitate Plus
Avocatul și europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, susține că ar exista „o înțelegere” pentru declanșarea alegerilor anticipate, însă avertizează că scenariul ar fi „sinucigaș” pentru actuala putere. Piperea spune că premierul desemnat Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan ar miza pe anticipate, dar că PNL și USR ar urma să „deconteze” întreaga guvernare.
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