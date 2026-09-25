PSD atacă negocierile pentru Guvernul Mureșan. Budăi: „Se bat pe scaunele unui cabinet mort înainte să se nască”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 sept. 2026, 09:35

Deputatul PSD Marius Budăi critică modul în care premierul desemnat Siegfried Mureșan negociază formarea viitorului Guvern. Social-democratul susține că partidele au început deja să împartă ministerele și funcțiile, deși Executivul propus nu are încă susținerea necesară pentru a trece de votul Parlamentului.

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