PSD atacă negocierile pentru Guvernul Mureșan. Budăi: „Se bat pe scaunele unui cabinet mort înainte să se nască”

Deputatul PSD Marius Budăi critică modul în care premierul desemnat Siegfried Mureșan negociază formarea viitorului Guvern. Social-democratul susține că partidele au început deja să împartă ministerele și funcțiile, deși Executivul propus nu are încă susținerea necesară pentru a trece de votul Parlamentului.
Budăi și-a prezentat poziția într-un mesaj publicat pe Facebook, pe care l-a intitulat „Marea Bătălie pe… nimic, sau cum se împart funcțiile într-un Guvern care nu există!”. Deputatul PSD îl ironizează pe Mureșan atât pentru modul în care își construiește majoritatea, cât și pentru programul de guvernare pregătit de echipa sa.
Budăi îl atacă pe Mureșan după negocierile pentru viitorul Guvern
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că beneficiază de sprijinul PNL, USR și UDMR și că va purta discuții și cu celelalte partide pentru a obține voturile necesare în Parlament. Negocierile pentru formarea viitorului Guvern au provocat însă reacții dure din partea PSD, care nu și-a anunțat susținerea pentru Executivul propus de premierul desemnat.
Marius Budăi susține că discuțiile pentru împărțirea funcțiilor au început înainte ca Mureșan să aibă certitudinea unei majorități parlamentare. În același mesaj, deputatul PSD atacă și fosta guvernare condusă de Ilie Bolojan, iar criticile sale la adresa situației economice sunt formulate în termeni ironici.
„România trăiește momente de un sublim umor negru. După ce guvernarea Bolojan ne-a adus premiul de aur la inflație în Europa și a reușit performanța de a transforma economia într-un șantier abandonat, fosta și viitoarea (în visele lor) coaliție ne oferă un spectacol de zile mari. Domnul Mureșan a trecut rapid de perioada de răgaz și după ce ne-a ținut cu sufletul la gură de emoție, ne-a făcut marea onoare să ne informeze, pe Facebook – evident, că, după îndelungi gândiri și răzgândiri, acceptă să ne fie prim-ministru desemnat. Mulțumim!”, a scris Marius Budăi.
Deputatul PSD ironizează programul de guvernare
Budăi își îndreaptă criticile și către programul pregătit de echipa premierului desemnat. Deputatul susține că documentul conține formulări generale și afirmă, fără a prezenta dovezi în acest sens, că unele dintre măsuri par generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
„Și a trecut rapid «la treabă». Promptul de Guvernare: AI-ul a scris, noi doar semnăm! De ce să ai viziune, măsuri concrete sau economiști când ai acces la ChatGPT? Programul de guvernare încropit la repezeală pare rezultatul unui prompt scris pe genunchi între două negocieri de ministere: «Generează-mi un program de țară din vorbe goale, să sune bine și să nu ne oblige la nimic».”, a precizat el.
Social-democratul critică în special formulările prin care anumite măsuri ar urma să fie aplicate în funcție de situația bugetară și folosește aceeași notă ironică pentru a contesta lipsa unor termene sau angajamente mai ferme.
„Așa am ajuns la celebra formulă magică: «dacă situația o permite». Vreți salarii mai mari? Dacă situația o permite. Vreți inflație sub 10%? Dacă situația o permite. Vreți ca economia să nu mai cadă în prăpastie? Ne pare rău, AI-ul n-a generat codul pentru asta.”, a adăugat el.
Budăi critică și relația lui Mureșan cu PSD
Deputatul PSD atacă și felul în care premierul desemnat a abordat discuțiile cu social-democrații. PSD a transmis că nu susține în actuala formulă un Guvern condus de Siegfried Mureșan, iar liderul partidului, Sorin Grindeanu, a criticat la rândul său modul în care au fost purtate negocierile.
„Arogant și fără majoritate, dar într-o demonstrație de forță politică fără egal, premierul desemnat a decis că este mult prea important pentru a merge la discuții cu cel mai mare partid parlamentar. De ce să ceri voturi când poți să le pretinzi din oficiu? De ce să prezinti o viziune când poți să trimiți o notificare? Iar viziunea, atunci când există, este fascinantă: continuarea „succeselor” lui Bolojan. Adică exact rețeta care a închis firme, a trimis zeci de mii de oameni în șomaj și a transformat coșul de cumpărături într-un produs de lux.”, a precizat deputatul.
Budăi revine apoi la discuțiile privind împărțirea portofoliilor și susține că acestea au loc înainte ca viitorul Cabinet să aibă voturile necesare pentru învestire.
„Este un spectacol aproape mistic să-i vezi bătându-se cu înverșunare pe scaunele unui cabinet mort înainte de a se fi născut. Se negociază portofolii, se împart funcții, se trag sfori – totul pentru un Guvern care există doar în imaginația dumnealor.”, a scris Budăi.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026