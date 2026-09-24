45% dintre angajații români sunt în burnout. Semnele care arată că epuizarea de la muncă a devenit o problemă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 14:17

Aproape jumătate dintre angajații din România se confruntă cu burnout, iar oboseala provocată sau agravată de muncă ajunge să afecteze tot mai multe persoane. Datele arată că 45% dintre angajații români se află într-o astfel de situație, comparativ cu 37% la nivelul Uniunii Europene. În cazul celor foarte performanți, problema poate rămâne ascunsă mult timp, pentru că aceștia continuă să muncească și ajung să ceară ajutor abia atunci când nu mai reușesc să susțină același ritm profesional.

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