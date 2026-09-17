Ultrașii lui Real Madrid cer scuze publice de la Mbappé și Vinicius după gestul controversat legat de Ceuta

Grupul Ultras Sur îi cere lui Kylian Mbappé să își ceară scuze publice după controversa apărută la Real Madrid, în contextul campaniei de solidaritate cu Ceuta.
Grupul Ultras Sur, format din suporteri radicali ai lui Real Madrid și interzis pe stadionul Santiago Bernabéu de mai bine de un deceniu, a lansat un atac la adresa lui Kylian Mbappé. Fanii îi cer atacantului francez să prezinte „scuze publice”, după episodul care a provocat o amplă polemică în Spania, legată de mesajul de susținere transmis locuitorilor din Ceuta.
Mbappé, Vinicius și Konaté au purtat doar parțial tricoul special pregătit pentru campania de solidaritate
Înaintea partidei câștigate de Real Madrid pe terenul lui Elche, scor 3-2, Mbappé, Vinicius Junior și Ibrahima Konaté au purtat doar parțial tricoul special pregătit pentru campania de solidaritate. Pe echipament era imprimat mesajul „Todos somos caballas” („Suntem cu toții caballas”), apelativ folosit pentru locuitorii orașului autonom Ceuta.
Gestul celor trei fotbaliști a fost interpretat de o parte dintre suporteri drept o încercare de a acoperi sau de a evita afișarea sloganului. În scurt timp, subiectul a ieșit din zona strict sportivă și a devenit un nou punct sensibil în dezbaterea publică din Spania, pe fondul crizei migratorii de la frontiera cu Marocul.
Ultras Sur a reacționat dur printr-un mesaj publicat pe rețeaua X. Grupul, asociat frecvent cu poziții de extremă dreaptă, i-a criticat pe Mbappé, Vinicius și Konaté și a susținut că imaginea transmisă de cei trei jucători ar fi rușinoasă pentru fanii madrileni și pentru publicul spaniol.
„Suntem convinși că orice suporter al lui Real Madrid și orice spaniol se simte rușinat de imaginea oferită de acești trei indivizi”, au transmis reprezentanții Ultras Sur, care au calificat situația drept „inacceptabilă”.
În același mesaj, ultrașii au reclamat lipsa unei poziții publice din partea președintelui Florentino Pérez. Relația dintre conducerea clubului și Ultras Sur este tensionată de ani buni, după ce grupul a fost îndepărtat de pe Santiago Bernabéu în urmă cu peste zece ani.
Mbappé a explicat gestul
Kylian Mbappé a încercat să clarifice situația într-o intervenție pentru cotidianul sportiv AS. Starul francez a declarat că nu a vrut să transmită lipsă de empatie față de Ceuta sau față de persoanele afectate de actuala criză.
„Sunt complet solidar cu Ceuta și cu toate victimele”, a spus Mbappé. Atacantul a explicat însă că a dorit să transmită, în același timp, un mesaj pentru migranții care și-au pierdut viața ori se confruntă cu situații dramatice în încercarea de a ajunge în Europa.
Declarația lui Mbappé face referire la criza migratorie care afectează de săptămâni Ceuta, enclava spaniolă din nordul Africii aflată la granița cu Marocul. În ultimele luni, mii de persoane au încercat să pătrundă în oraș, iar autoritățile au raportat decese și repatrieri rapide către Maroc.
Ceuta, alături de Melilla, reprezintă una dintre cele două enclave spaniole situate pe continentul african. Situația de la frontieră a alimentat tensiuni sociale și politice, iar subiectul se află în centrul confruntărilor dintre guvernul condus de Pedro Sánchez și partidele de dreapta, inclusiv formațiunile de extremă dreaptă.
Șeful La Liga, critic la adresa jucătorilor Real Madrid
Președintele La Liga, Javier Tebas, a considerat că modul în care cei trei fotbaliști au purtat tricourile campaniei nu a fost potrivit. Oficialul fotbalului spaniol a subliniat că astfel de inițiative au un caracter instituțional și nu ar trebui tratate ca simple gesturi individuale.
„Mi se pare greșit. Să nu porți tricoul în întregime este ca și cum nu l-ai purta deloc. Vorbim despre acțiuni instituționale, nu despre inițiative personale în care fiecare își exprimă propria opinie”, a declarat Tebas.