Lionel Messi revine la naționala Argentinei pentru „ultimul tango”. Meci de adio la Buenos Aires, pe 6 octombrie

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 sept. 2026, 12:46

Lionel Messi, ajuns la 39 de ani, a fost convocat de Lionel Scaloni pentru ultimele amicale ale Argentinei. Federația pregătește un meci special de adio la Buenos Aires, contra Beninului.

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