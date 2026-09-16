Lionel Messi revine la naționala Argentinei pentru „ultimul tango”. Meci de adio la Buenos Aires, pe 6 octombrie

Lionel Messi, ajuns la 39 de ani, a fost convocat de Lionel Scaloni pentru ultimele amicale ale Argentinei. Federația pregătește un meci special de adio la Buenos Aires, contra Beninului.
Lionel Messi ar putea îmbrăca pentru ultima dată tricoul naționalei Argentinei într-un meci special programat pe 6 octombrie, la Buenos Aires. Starul lui Inter Miami, în vârstă de 39 de ani, a fost inclus de selecționerul Lionel Scaloni într-un lot format din 28 de jucători, pentru seria de trei partide amicale disputate pe teren propriu.
Deși Messi și-a anunțat anterior retragerea din reprezentativa Argentinei, președintele Federației Argentiniene de Fotbal, Claudio Tapia, a transmis că fotbalistul a acceptat invitația de a lua parte la confruntarea cu Benin. Partida este gândită drept un moment de rămas-bun pentru căpitanul care a marcat una dintre cele mai importante perioade din istoria selecționatei Albiceleste.
„După discuția cu Lionel Scaloni, am decis să îl invităm pe cel mai bun jucător din lume, legenda și căpitanul nostru, Lionel Messi, pentru a avea parte, pe 6 octombrie, de despărțirea pe care o merită”, a declarat Claudio Tapia.
Messi, omagiat alături de campionii mondiali
Federația Argentiniană vrea ca evenimentul de pe Stadionul Monumental să depășească dimensiunea unui simplu meci amical. Oficialii plănuiesc să îi invite și pe fotbaliștii care au cucerit Cupa Mondială din Qatar, în 2022, alături de familiile acestora.
„După ce am primit confirmarea lui Lionel, intenția noastră este să îi chemăm pe toți campionii mondiali din Qatar pentru a fi alături de el, împreună cu familiile lor, la ultimul tango al celui mai bun jucător din lume”, a mai spus Tapia.
Messi a avut un rol decisiv în câștigarea Cupei Mondiale din 2022, trofeu care a pus capăt unei așteptări de 36 de ani pentru Argentina. De asemenea, el a contribuit la parcursul prin care naționala sud-americană a ajuns în finala Cupei Mondiale din 2026.
Programul meciurilor Argentinei
Argentina va disputa trei amicale pe teren propriu, în prima acțiune a echipei după retragerea anunțată de Messi din națională, la capătul unei cariere internaționale de 21 de ani.
30 septembrie, Argentina – Bolivia
3 octombrie, Argentina - Burkina Faso
6 octombrie, Argentina - Benin
Partida cu Benin ar putea deveni astfel ultima apariție a lui Lionel Messi pentru Argentina, într-o seară în care Buenos Aires va celebra omul care a condus Albiceleste spre gloria mondială.