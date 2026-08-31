Lionel Messi se retrage din naționala Argentinei. Mesajul campionului mondial: „Nu mai am nimic de oferit”

Lionel Messi a decis să pună capăt carierei sale internaționale, după mai bine de două decenii petrecute în tricoul Argentinei. La 39 de ani, legendarul fotbalist a anunțat că nu va mai evolua pentru reprezentativa „Albiceleste”, invocând epuizarea și dorința de a lăsa loc noii generații de jucători.
Decizia vine la doar două zile după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, scor 0-1 după prelungiri.
Messi a analizat îndelung situația înainte de a face anunțul oficial. Căpitanul Argentinei a recunoscut că despărțirea de echipa națională este una dureroasă, însă consideră că acesta este momentul potrivit pentru a încheia un capitol important al carierei sale.
Messi: „Mă retrag din fotbalul internațional”
Fotbalistul și-a făcut publică decizia printr-un mesaj în care a explicat motivele care l-au determinat să spună adio naționalei.
„După tot acest timp scurs de la finală, după ce m-am gândit îndelung, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din fotbalul internațional”, a transmis Messi.
Starul argentinian a admis că hotărârea îl afectează profund, dar consideră că nu mai poate oferi echipei naționale ceea ce a oferit în anii anteriori.
„M-am epuizat, nu mai am nimic de oferit și, în plus, vin din urmă tineri talentați care merită să fie acolo”, a explicat fostul căpitan al Argentinei.
Peste 200 de meciuri și mai mult de 110 goluri pentru Argentina
Lionel Messi a debutat pentru prima reprezentativă a Argentinei în 2005. În cei peste 20 de ani petrecuți la națională, a stabilit recorduri care cu greu vor putea fi egalate.
A disputat 207 partide pentru Argentina și a înscris peste 110 goluri, devenind atât fotbalistul cu cele mai multe selecții, cât și cel mai prolific marcator din istoria reprezentativei.
Performanțele sale nu s-au rezumat însă la recorduri individuale.
După ani în care trofeele importante i-au lipsit din palmaresul internațional, Messi a reușit să cucerească principalele competiții în care a reprezentat Argentina.
Copa América și Cupa Mondială, marile trofee ale generației Messi
Momentul decisiv al carierei sale internaționale a venit în 2021, când Argentina a câștigat Copa América.
Succesul a fost urmat de un nou triumf continental în 2024, iar în 2022 Messi și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari obiective ale carierei: câștigarea Cupei Mondiale.
Argentina a cucerit trofeul mondial în Qatar, iar Messi a avut un rol esențial în parcursul echipei.
Astfel, fotbalistul a reușit să își completeze palmaresul internațional după o perioadă în care pierduse mai multe finale importante alături de reprezentativa sud-americană.
Ultimul Mondial al lui Messi: opt goluri și patru pase decisive
La Cupa Mondială din 2026, Messi a fost din nou căpitanul Argentinei.
Deși echipa nu a reușit să își apere titlul mondial, parcursul individual al fotbalistului a fost unul impresionant.
Messi a înscris opt goluri pe durata turneului și a oferit patru pase decisive. Cu această performanță, a încheiat competiția pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor, după Kylian Mbappé.
Finala cu Spania a reprezentat însă ultimul meci al său pentru Argentina.
După 120 de minute, Spania s-a impus cu 1-0, iar Messi a părăsit terenul fără trofeul pe care spera să îl cucerească din nou.
Decizia lui Messi, influențată și de moartea tatălui său
În mesajul prin care și-a anunțat retragerea, Lionel Messi a făcut referire și la pierderea tatălui său, Jorge Messi.
Fotbalistul a mărturisit că evenimentul l-a făcut să fie și mai convins că retragerea din fotbalul internațional este alegerea potrivită.
„Astăzi, după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins de decizia mea”, a transmis Messi.
Pentru jucătorul care a devenit simbolul unei întregi generații, despărțirea de națională reprezintă finalul unei perioade de peste 20 de ani în care a trecut prin momente de glorie, dezamăgiri, finale pierdute și, în cele din urmă, marile triumfuri.
Un ultim mesaj pentru Argentina
La finalul mesajului său, Messi a ales să se adreseze direct țării pentru care a evoluat de peste două decenii.
„Mulțumesc că m-ați făcut argentinian. Hai, Argentina!”, a fost mesajul cu care căpitanul și-a încheiat anunțul.
Astfel se încheie aventura internațională a unuia dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Argentinei. Messi lasă în urmă recordul de selecții, statutul de cel mai bun marcator al reprezentativei și un palmares care include două trofee Copa América și titlul mondial cucerit în 2022.
Retragerea sa deschide, în același timp, un nou capitol pentru Argentina, care va trebui să construiască o nouă echipă în jurul tinerilor jucători talentați despre care Messi însuși spune că merită acum șansa de a reprezenta naționala.