Lionel Messi se retrage din naționala Argentinei. Mesajul campionului mondial: „Nu mai am nimic de oferit”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 31 aug. 2026, 19:55

Lionel Messi a decis să pună capăt carierei sale internaționale, după mai bine de două decenii petrecute în tricoul Argentinei. La 39 de ani, legendarul fotbalist a anunțat că nu va mai evolua pentru reprezentativa „Albiceleste”, invocând epuizarea și dorința de a lăsa loc noii generații de jucători.

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