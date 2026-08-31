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Sport· 2 min citire
România – Bosnia, meci cu porţile închise. FRF a anunţat ce se întâmplă cu accesul copiilor
Arena Națională
România va disputa fără spectatori meciul cu Bosnia şi Herţegovina, programat luni, 28 septembrie 2026, pe Arena Naţională. Decizia vine în urma sancţiunii aplicate de Comisia de Disciplină a UEFA, iar Federaţia Română de Fotbal a precizat că nici copiii nu vor putea intra la partidă.
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