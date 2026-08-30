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Sport· 1 min citire
Aur mondial la Mondialele de Canotaj de la Amsterdam pentru România: Performanță la 8+1 mixt
România a câștigat medalia de aur la canotaj mixt 8+1. Captură video
Performanță extraordinară pentru canotajul românesc: echipajul de 8+1 mixt, condus de Simona Radiș și Adriana Adam, a cucerit medalia de aur în ultima cursă a Campionatului Mondial de la Amsterdam.
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