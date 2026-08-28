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Sport· 2 min citire
România, aur la Mondialele de Canotaj de la Amsterdam. Simona Radiș și Adriana Adam, campioane mondiale la dublu rame
Simona Radiș și Adriana Adam
România a obținut vineri prima medalie de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam. Simona Radiș și Adriana Adam s-au impus în finala de dublu rame feminin și au adus delegației tricolore al 20-lea titlu mondial din istoria acestei probe.
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