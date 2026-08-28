Realitatea.NET
Sport· 2 min citire

România, aur la Mondialele de Canotaj de la Amsterdam. Simona Radiș și Adriana Adam, campioane mondiale la dublu rame

Simona Radiș și Adriana Adam

Simona Radiș și Adriana Adam

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 20:27

România a obținut vineri prima medalie de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam. Simona Radiș și Adriana Adam s-au impus în finala de dublu rame feminin și au adus delegației tricolore al 20-lea titlu mondial din istoria acestei probe.

Cele două canotoare române au trecut linia de sosire cu timpul de 6:49.86, după o finală echilibrată în prima parte. Rivalele au rămas aproape până la jumătatea cursei, însă Radiș și Adam au mărit ritmul pe ultimii metri și au controlat finalul probei.

Simona Radiș și Adriana Adam, medalie de aur la Mondialele de Canotaj

Succesul de la Amsterdam reprezintă al șaselea titlu mondial din carieră pentru Simona Radiș. Adriana Adam a ajuns, la rândul său, la trei medalii de aur mondiale, după cele două titluri câștigate anterior în echipajul de 8+1.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a evidențiat modul în care cele două sportive au gestionat partea decisivă a cursei.

România, al 20-lea titlu mondial la dublu rame

„Marii campioni se definesc în ultima mie, sau, mai cu seamă, pe finișul de 500 m. Simona și Adriana au vâslit în ritmul lor, viteza a fost menținută, iar la final clasa celor două a închis clasamentul”, a transmis COSR.

În finala masculină de dublu rame, Florin Lehaci și Ștefan Berariu au terminat pe poziția a patra. Cei doi români au fost în lupta pentru medalii, dar au pierdut contactul cu podiumul în ultima parte a cursei.

România participă la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam cu 14 echipaje, înscrise în probe feminine, masculine și mixte.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Simona Radișadriana adamcanotajRomaniamedalie de aur

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe