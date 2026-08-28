Evoluția jurnalismului sportiv în era digitală. Cum au schimbat datele statistice modul în care consumăm meciurile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 08:05

A fost o vreme în care cronica unui meci începea cu scorul, continua cu marcatorii și se încheia, aproape inevitabil, cu impresia jurnalistului despre cine a dominat terenul. Cititorul care nu văzuse partida trebuia să reconstruiască cele 90 de minute din câteva sute de cuvinte. Astăzi, aceeași poveste vine însoțită de hărți ale șuturilor, posesie, pase progresive, distanțe parcurse, viteze, zone de acțiune și grafice actualizate aproape în timp real.

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