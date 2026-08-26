Doliu în sport. Tânărul de 25 de ani rănit într-un accident de motocicletă, a murit după trei săptămâni la ATI

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 14:26

Tragedie în comunitatea din Salcea, județul Suceava. Florin Petrariu, un tânăr de doar 25 de ani, și-a pierdut viața după aproape trei săptămâni în care s-a aflat internat în stare gravă la Terapie Intensivă, în urma unui accident de motocicletă produs la începutul lunii august.

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