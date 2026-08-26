Doliu în sport. Tânărul de 25 de ani rănit într-un accident de motocicletă, a murit după trei săptămâni la ATI

Tragedie în comunitatea din Salcea, județul Suceava. Florin Petrariu, un tânăr de doar 25 de ani, și-a pierdut viața după aproape trei săptămâni în care s-a aflat internat în stare gravă la Terapie Intensivă, în urma unui accident de motocicletă produs la începutul lunii august.
Accidentul a avut loc pe 2 august, când motocicleta pe care tânărul se afla în calitate de pasager a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț din beton. În urma impactului, Florin Petrariu a suferit răni grave și a fost transportat la spital, unde medicii au încercat să îi salveze viața.
Florin Petrariu a murit după trei săptămâni de la accident
După 21 de zile petrecute pe patul de spital, starea tânărului s-a agravat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.
Vestea morții lui Florin Petrariu a provocat o puternică reacție în rândul locuitorilor din Salcea. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje de condoleanțe, prietenii și cunoscuții exprimându-și regretul pentru dispariția prematură a tânărului.
Florin Petrariu era jucător la Unirea Salcea
Tânărul era cunoscut în comunitatea locală și prin pasiunea sa pentru fotbal. Florin Petrariu evolua pentru Unirea Salcea, iar vestea dispariției sale i-a îndurerat profund pe colegii de echipă.
Jucătorii și cei apropiați clubului și-au exprimat public tristețea, descriindu-l pe Florin ca pe un coleg a cărui plecare lasă un gol greu de umplut.
La numai 25 de ani, tânărul avea încă întreaga viață înainte, iar dispariția sa a lăsat în urmă o familie îndurerată, prieteni și numeroși oameni care l-au cunoscut.
Familia lui Florin Petrariu va primi sprijin financiar
Primarul orașului Salcea, Ezekiel Belțic, a transmis un mesaj de susținere pentru familia tânărului și a anunțat că administrația locală va acorda un sprijin financiar familiei în această perioadă extrem de dificilă.
Tragedia a îndoliat întreaga comunitate, iar mesajele transmise după moartea lui Florin Petrariu arată cât de puternic a fost impactul dispariției sale asupra celor care l-au cunoscut.