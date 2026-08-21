Infantino pregătește un Mondial uriaș, cu 211 țări participante. Șeful FIFA plănuiește un „festival” al fotbalului

FIFA ar fi analizat lansarea unei Cupe Mondiale U15 cu toate cele 211 federații membre. Inițiativa ar fi fost promovată anul trecut de președintele forului mondial, Gianni Infantino, și ar fi urmărit crearea unui adevărat „festival” anual al fotbalului juvenil.
Președintele FIFA, Gianni Infantino, ar fi inițiat anul trecut discuții privind organizarea unei Cupe Mondiale U15 la care să participe toate cele 211 federații afiliate forului mondial, relatează The Athletic.
FIFA, plan pentru un Mondial U15 cu 211 echipe
Proiectul, menționat de Infantino încă din 2024, ar fi presupus lansarea unei cereri de propuneri pentru comercializarea unei competiții de amploare, inspirată de Little League World Series, celebrul turneu anual de baseball destinat tinerilor.
Potrivit sursei citate, ideea viza transformarea întrecerii într-un eveniment global de masă, cu accent pe participarea tuturor națiunilor membre FIFA, nu doar a celor mai competitive selecționate juvenile.
Variantă de organizare lângă Disney World
Un grup de oameni de afaceri ar fi pregătit o propunere detaliată pentru prima ediție a competiției, care ar fi fost rezervată inițial echipelor masculine. Din grup ar fi făcut parte Juan Carlos Rodriguez, fost președinte al Federației Mexicane de Fotbal.
Inițiativa ar fi beneficiat și de sprijinul Eldridge Industries, holding condus de Todd Boehly, proprietar și președinte al clubului Chelsea.
Conform informațiilor publicate de The Athletic, au existat discuții cu ESPN pentru organizarea turneului la complexul Wide World of Sports, aflat în apropierea Disney World, la Orlando. ESPN ar fi urmat să transmită competiția în Statele Unite, unde deține deja drepturile pentru Little League World Series.
Discuțiile, puse pe pauză
Demersurile ar fi fost suspendate înaintea Cupei Mondiale din 2026, competiție câștigată de Spania. Nu este clar dacă FIFA intenționează să reia proiectul sau să propună o formulă alternativă pentru dezvoltarea fotbalului juvenil la nivel global.
Dezvăluirile apar într-un context dificil pentru FIFA și pentru Gianni Infantino. Forul mondial se confruntă cu critici după informațiile privind un proiect ulterior abandonat, care ar fi vizat privatizarea unei părți din activitățile comerciale asociate Cupei Mondiale.