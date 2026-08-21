Infantino pregătește un Mondial uriaș, cu 211 țări participante. Șeful FIFA plănuiește un „festival” al fotbalului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 08:48

FIFA ar fi analizat lansarea unei Cupe Mondiale U15 cu toate cele 211 federații membre. Inițiativa ar fi fost promovată anul trecut de președintele forului mondial, Gianni Infantino, și ar fi urmărit crearea unui adevărat „festival” anual al fotbalului juvenil.

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