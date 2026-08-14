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Sport· 1 min citire

Câți bani primește David Popovici după dubla de aur la Europenele de la Paris. Suma finală care ajunge în buzunarele sportivului

David Popovici (foto: profimedia)

David Popovici (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 22:36

David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Înotătorul român va fi recompensat financiar pentru noua performanță, suma totală putând ajunge la 35.000 de euro.

Cu două zile înainte, pe 12 august, Popovici cucerise aurul și în proba de 100 de metri liber. Pentru fiecare titlu european obținut într-o probă olimpică, sportivul poate încasa până la 35.000 de euro.

Pentru medalia de aur de la 200 de metri liber, Agenția Națională pentru Sport ar urma să îi acorde 14.000 de euro. Premiul poate fi suplimentat cu încă 14.000 de euro, decizia aparținând președintelui ANS.

Legitimat la CS Dinamo, David Popovici poate primi din partea clubului un premiu de până la 50% din suma acordată de ANS, adică încă 7.000 de euro. În acest scenariu, recompensa totală pentru aurul de la 200 de metri liber ar ajunge la 35.000 de euro.

Prin urmare, pentru cele două medalii de aur obținute la Paris, în probele de 100 și 200 de metri liber, David Popovici ar putea încasa în total 70.000 de euro.

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