Câți bani primește David Popovici după dubla de aur la Europenele de la Paris. Suma finală care ajunge în buzunarele sportivului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 22:36

David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Înotătorul român va fi recompensat financiar pentru noua performanță, suma totală putând ajunge la 35.000 de euro.

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