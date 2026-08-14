„Trebuie să-i detesti din tot sufletul”. David Popovici, declarație surprinzătoare despre adversari după ce a scris istorie la Europene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 22:19

David Popovici a vorbit despre mentalitatea pe care o adoptă atunci când intră în bazin și trebuie să concureze împotriva unor înotători cu care, în afara competițiilor, are relații bune. Campionul român spune că prietenia trebuie lăsată deoparte în momentul cursei, iar dorința de victorie trebuie să fie totală.

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