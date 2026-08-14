„Trebuie să-i detesti din tot sufletul”. David Popovici, declarație surprinzătoare despre adversari după ce a scris istorie la Europene

David Popovici a vorbit despre mentalitatea pe care o adoptă atunci când intră în bazin și trebuie să concureze împotriva unor înotători cu care, în afara competițiilor, are relații bune. Campionul român spune că prietenia trebuie lăsată deoparte în momentul cursei, iar dorința de victorie trebuie să fie totală.
Declarația vine după o nouă performanță istorică reușită de Popovici la Campionatele Europene de natație de la Paris. Românul a câștigat aurul atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber, devenind primul înotător din istorie care realizează această dublă la trei ediții consecutive ale competiției.
Popovici spune că adversarii trebuie „detestați” în timpul cursei
David Popovici a explicat că este apropiat de mai mulți dintre înotătorii cu care se duelează în competiții. Printre aceștia se află și rusul Egor Kornev, pe care românul l-a învins în finala probei de 100 de metri liber de la Paris.
Totuși, odată ajuns la start, relația personală cu adversarii trebuie lăsată deoparte, consideră campionul român.
„Oricât de bun prieten ești poate cu adversarii, și eu sunt prieten cu foarte mulți, pentru că sunt un tip sociabil, în momentul în care ajungi să concurezi împotriva lui, n-ai cum să... Folosesc un cuvânt dur, dar trebuie să-i detesti din tot sufletul pentru a reuși”, a declarat Popovici pentru TVR Sport.
Sportivul român a vorbit astfel despre componenta mentală a performanței și despre schimbarea de atitudine necesară în momentul în care începe competiția. Chiar dacă în afara bazinului există prietenii între înotători, cursa presupune o abordare complet diferită.
A câștigat din nou aurul la 100 și 200 de metri liber
La Paris, Popovici a reușit încă o dată dubla de aur în probele de 100 și 200 de metri liber. Performanța sa are o semnificație aparte în istoria natației europene, întrucât românul este primul înotător care reușește această performanță la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.
Prima victorie a venit în proba de 100 de metri liber, unde Popovici a câștigat aurul cu timpul de 46 sec 56/100, stabilind și recordul competiției. În finală, românul l-a învins inclusiv pe Egor Kornev.
Ulterior, Popovici și-a confirmat succesul și în proba de 200 de metri liber, unde a cucerit medalia de aur vineri seară.
Popovici, campion european la 200 de metri liber
Înotătorul român, campion olimpic, mondial și european, a încheiat finala de la Paris în 1 min 44 sec 15/100.
Pe locul al doilea s-a clasat lituanianul Tomas Navikonis, cu timpul de 1 min 44 sec 55/100, în timp ce medalia de bronz i-a revenit britanicului James Guy, care a încheiat cursa în 1 min 44 sec 87/100.
Înaintea finalei, Popovici se calificase cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 56/100. În seriile eliminatorii, românul înregistrase 1 min 46 sec 06/100, al patrulea timp.
O performanță realizată la Roma, Belgrad și Paris
Victoria de la Paris îi permite lui David Popovici să intre din nou în istoria natației europene. Românul este primul înotător care câștigă aurul atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.
Performanța a fost realizată pentru prima dată la Roma, în 2022, apoi la Belgrad, în 2024, și acum la Paris, în 2026.
Astfel, cele două medalii de aur obținute la actuala ediție a Europenelor completează o serie începută în urmă cu patru ani și continuată la fiecare dintre următoarele două ediții ale competiției.