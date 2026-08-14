Doliu în voleiul românesc: a murit fostul căpitan al naționalei, Mircea Abraham

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:51

Lumea voleiului românesc este în doliu după moartea fostului căpitan al echipei naționale, Mircea Abraham. Multiplu campion național și fost component al primei reprezentative, Abraham a murit fulgerător la vârsta de 53 de ani.

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