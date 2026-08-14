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Sport· 1 min citire
Doliu în voleiul românesc: a murit fostul căpitan al naționalei, Mircea Abraham
Doliu
Lumea voleiului românesc este în doliu după moartea fostului căpitan al echipei naționale, Mircea Abraham. Multiplu campion național și fost component al primei reprezentative, Abraham a murit fulgerător la vârsta de 53 de ani.
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