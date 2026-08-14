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Doliu în voleiul românesc: a murit fostul căpitan al naționalei, Mircea Abraham

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:51

Lumea voleiului românesc este în doliu după moartea fostului căpitan al echipei naționale, Mircea Abraham. Multiplu campion național și fost component al primei reprezentative, Abraham a murit fulgerător la vârsta de 53 de ani.

Doliu în voleiul românesc! A murit Mircea Abraham, fost căpitan al echipei naționale a României. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Volei, printr-un mesaj publicat vineri pe pagina oficială de Facebook.

Mircea Abraham și-a construit o carieră sportivă remarcabilă, evoluând pentru formații precum Elcond Zalău, Deltacons Tulcea și Dinamo București. Multiplu campion național, acesta a ajuns să poarte și banderola de căpitan al primei reprezentative a României.

Descris de Federația Română de Volei drept un jucător valoros și un adevărat lider pe teren, Abraham a rămas implicat în fenomenul sportiv și după retragerea din activitatea de jucător. Acesta și-a continuat cariera ca antrenor, pregătind CS Phoenix Șimleu Silvaniei și făcând parte din stafful echipei naționale a României.

În ultimii ani, Mircea Abraham locuia în Irlanda.

„Dispariția sa lasă în urmă multă durere și lasă lumea voleiului românesc mai săracă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Federația Română de Volei, care a adresat sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

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