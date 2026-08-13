Mesajul rusului după ce a fost învins de David Popovici, la Campionatele Europene: „Am fost foarte bun, m-a pedepsit”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 14:27

David Popovici și-a trecut în palmares un nou titlu european la 100 de metri liber, după o finală spectaculoasă disputată la Paris. Românul a reușit să-l devanseze pe rusul Egor Kornev, care a încheiat cursa pe locul secund, dar a oferit o reacție plină de fair-play după competiție.

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