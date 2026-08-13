Mesajul rusului după ce a fost învins de David Popovici, la Campionatele Europene: „Am fost foarte bun, m-a pedepsit”

David Popovici și-a trecut în palmares un nou titlu european la 100 de metri liber, după o finală spectaculoasă disputată la Paris. Românul a reușit să-l devanseze pe rusul Egor Kornev, care a încheiat cursa pe locul secund, dar a oferit o reacție plină de fair-play după competiție.
Kornev a obținut medalia de argint cu un rezultat excelent, 46,74 secunde, performanță care reprezintă și un nou record național pentru Rusia. David Popovici a fost însă mai rapid și a încheiat cursa în 46,56 secunde, adjudecându-și astfel medalia de aur.
Egor Kornev: „Am dat 110%”
La finalul cursei, înotătorul rus a recunoscut că a dat totul în bazin și s-a declarat mulțumit de timpul realizat, chiar dacă diferența față de Popovici a fost de numai 18 sutimi.
Sportivul a explicat pentru presa din Rusia că efortul depus în finală a fost unul maxim și că oboseala acumulată în timpul cursei și-a spus cuvântul.
„Nu doar că am dat totul, am dat 110%, pe cuvânt. Acidul lactic m-a pedepsit foarte tare, dar sunt mulțumit. Timpul este foarte bun. Aproape că l-am depășit pe David Popovici”, a declarat Egor Kornev pentru presa rusă.
Înotătorul rus a transmis și un mesaj ambițios pentru următoarele competiții, sugerând că duelul cu Popovici este departe de a fi încheiat.
„Am fost foarte bun și voi reveni și mai puternic. Mi-am dorit, de fapt, să înot și mai repede, dar a ieșit cum a ieșit. Sunt foarte mulțumit. Data viitoare va fi mai bine”, a mai spus Kornev.
David Popovici, din nou campion european la 100 de metri liber
Pentru David Popovici, succesul de la Paris reprezintă al treilea titlu european consecutiv în proba regină a natației.
Românul a avut o evoluție excelentă în finală și a reușit să stabilească un nou record al competiției. Timpul de 46,56 secunde i-a fost suficient pentru a-l devansa pe Egor Kornev, care a încheiat cursa la doar 18 sutimi în spatele campionului român.
Victoria confirmă încă o dată statutul lui Popovici printre cei mai valoroși sprinteri ai înotului mondial.
Dincolo de rivalitatea din bazin, Egor Kornev a vorbit în termeni laudativi despre David Popovici și despre relația pe care cei doi au dezvoltat-o în afara competițiilor.
Înotătorul rus a spus că se simte bine în compania românului și că cei doi discută și glumesc atunci când se întâlnesc la competiții și în perioadele de pregătire.
„Popovici este un tip extraordinar. Îmi face mare plăcere să fiu alături de el în zona de pregătire, să râdem, să înotăm, să concurăm”, a afirmat Kornev.
Sportivul rus a povestit și un episod amuzant legat de viața personală, explicând că Popovici a aflat recent că este căsătorit.
Invitație pentru Popovici în Rusia
Discuția dintre cei doi campioni nu s-a limitat la natație. Kornev a dezvăluit că a vorbit cu David Popovici și despre mașini și chiar l-a invitat pe sportivul român să-l viziteze în Rusia.
Înotătorul rus a povestit că deține un Mercedes și că i-ar plăcea să îi arate lui Popovici cum se conduce în Rusia. În același timp, Kornev a menționat că românul este pasionat de automobile și are, la rândul său, mașini Porsche și Mercedes.
„I-am spus să vină în Rusia. O să-i arăt eu cum trebuie să conduci. O să-l întâmpin, o să-l cazez, o să ne plimbăm împreună. E un tip grozav”, a spus Egor Kornev.