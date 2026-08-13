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Doliu în fotbal! A murit Dumitru Marcu, fost internațional și dublu campion cu Universitatea Craiova

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 11:54

Dumitru Marcu, fost internațional român și dublu campion național cu Universitatea Craiova, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal au anunțat, joi, dispariția fostului mare fotbalist. În memoria sa, toate partidele etapei a 5-a din Superliga vor începe cu un moment de reculegere.

16 meciuri pentru echipa națională

Născut pe 9 aprilie 1950, la Drăghiceni, în județul Olt, Dumitru Marcu a îmbrăcat de 16 ori tricoul echipei naționale a României și a înscris trei goluri. Cea mai importantă perioadă a carierei sale a fost la Universitatea Craiova, echipă pentru care a evoluat timp de opt ani, între 1972 și 1980.

În tricoul formației oltene, Marcu a disputat 203 meciuri și a marcat 63 de goluri.

Două titluri de campion și două Cupe ale României

Dumitru Marcu a cucerit titlul de campion al României cu Universitatea Craiova în sezoanele 1973-1974 și 1979-1980. Alături de formația olteană, fostul internațional a câștigat și două Cupe ale României, în 1977 și 1978.

De-a lungul carierei, Marcu a mai evoluat pentru Steaua București și Gloria Buzău în prima ligă, precum și pentru Mecanică Fină București, în eșalonul secund.

Moment de reculegere în Superliga

În semn de omagiu pentru fostul fotbalist, Liga Profesionistă de Fotbal a decis ca toate partidele programate în etapa a 5-a din Superliga României să fie precedate de un moment de reculegere.

Dispariția lui Dumitru Marcu reprezintă o nouă pierdere pentru fotbalul românesc, fostul internațional rămânând în istoria Universității Craiova prin cele două titluri de campion, cele două Cupe ale României și cele 203 apariții în tricoul echipei oltene.

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