Doliu în fotbal! A murit Dumitru Marcu, fost internațional și dublu campion cu Universitatea Craiova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 11:54

Dumitru Marcu, fost internațional român și dublu campion național cu Universitatea Craiova, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal au anunțat, joi, dispariția fostului mare fotbalist. În memoria sa, toate partidele etapei a 5-a din Superliga vor începe cu un moment de reculegere.

Distribuie articolul