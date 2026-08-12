Doliu în familia lui Viorel Moldovan. Fratele fostului internațional român a murit la doar 50 de ani

O veste tragică a îndoliat familia fostului fotbalist Viorel Moldovan. Fratele său, Adrian Moldovan, s-a stins din viață la vârsta de numai 50 de ani. Anunțul a provocat tristețe în comunitatea sportivă din Bistrița, acolo unde Adrian Moldovan și-a dedicat mai bine de două decenii activității sportive.
Adrian Moldovan, o viață dedicată sportului din Bistrița
Adrian Moldovan era cunoscut în lumea sportului bistrițean, iar cea mai mare parte a carierei sale administrative a fost legată de Clubul Sportiv Municipal Bistrița.
Reprezentanții clubului au anunțat decesul și au transmis un mesaj de condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut.
Potrivit CSM Bistrița, Adrian Moldovan a fost implicat în activitatea instituției începând din 2002, contribuind la dezvoltarea clubului și la susținerea sportivilor și antrenorilor.
„Bistrița își ia rămas-bun de la Adrian Moldovan, un om care și-a dedicat peste două decenii vieții sportului și comunității”, au transmis reprezentanții clubului.
A contribuit la performanțele sportivilor de la CSM Bistrița
În perioada în care Adrian Moldovan s-a aflat la conducerea CSM Bistrița, clubul a avut parte de rezultate importante în competițiile naționale și internaționale.
Printre performanțele amintite de reprezentanții instituției se numără și medalia olimpică obținută de halterofilul Răzvan Martin la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.
CSM Bistrița l-a descris pe Adrian Moldovan drept un lider apropiat de sportivi și un susținător al tinerilor care au ales să facă performanță.
„A fost un lider respectat, un sprijin constant pentru tineri și un adevărat susținător al performanței”, au mai transmis reprezentanții clubului.
Mesaj emoționant după moartea lui Adrian Moldovan
Vestea dispariției sale la numai 50 de ani a generat numeroase mesaje de tristețe în comunitatea sportivă din Bistrița.
Colegii și colaboratorii săi au evidențiat contribuția pe care Adrian Moldovan a avut-o de-a lungul anilor la dezvoltarea sportului local și la susținerea mai multor generații de sportivi.
„A lăsat în urmă moștenire valori și oameni. Dar, mai ales, a lăsat un exemplu”, se arată în mesajul transmis de CSM Bistrița.
Clubul a transmis condoleanțe familiei, apropiaților, colegilor, antrenorilor și sportivilor care l-au cunoscut pe Adrian Moldovan.
Moartea lui Adrian Moldovan reprezintă o grea lovitură pentru familia Moldovan. Fratele său, Viorel, este una dintre figurile cunoscute ale fotbalului românesc, fost internațional și component al generației care a reprezentat România la marile competiții internaționale.
În plan sportiv, Viorel Moldovan a avut o carieră importantă atât la echipa națională, cât și la cluburile pentru care a evoluat, devenind una dintre figurile apreciate ale fotbalului românesc.
De această dată, însă, familia se confruntă cu o pierdere profundă, după dispariția lui Adrian Moldovan, la numai 50 de ani.