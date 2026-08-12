Doliu în familia lui Viorel Moldovan. Fratele fostului internațional român a murit la doar 50 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 aug. 2026, 22:45

O veste tragică a îndoliat familia fostului fotbalist Viorel Moldovan. Fratele său, Adrian Moldovan, s-a stins din viață la vârsta de numai 50 de ani. Anunțul a provocat tristețe în comunitatea sportivă din Bistrița, acolo unde Adrian Moldovan și-a dedicat mai bine de două decenii activității sportive.

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