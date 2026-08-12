David Popovici s-a calificat în finala Europenelor de la Paris cu cel mai bun timp din semifinale

Publicat 12 aug. 2026, 08:52 Sursă Realitatea PLUS

David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de înot de la Paris! Cu 46,72 secunde, înotătorul român a obținut cel mai bun timp din semifinale. Totodată, este al treilea cel mai bun rezultat al lui Popovici și cea mai bună performanță a sa din acest sezon.

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