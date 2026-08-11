Donald Trump îl apără pe Gianni Infantino: „FIFA ar face o greșeală teribilă dacă îl înlocuiește”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 09:10

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat FIFA că ar face o „greșeală teribilă” dacă l-ar înlocui pe Gianni Infantino din funcția de președinte al forului mondial, în contextul presiunilor crescânde asupra elvețianului după planul eșuat de a atrage investitori privați în competiția Cupei Mondiale masculine.

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