Donald Trump îl apără pe Gianni Infantino: „FIFA ar face o greșeală teribilă dacă îl înlocuiește”

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat FIFA că ar face o „greșeală teribilă” dacă l-ar înlocui pe Gianni Infantino din funcția de președinte al forului mondial, în contextul presiunilor crescânde asupra elvețianului după planul eșuat de a atrage investitori privați în competiția Cupei Mondiale masculine.
Într-un mesaj publicat marți dimineață pe platforma Truth Social, Trump l-a lăudat pe Infantino și a susținut că plecarea acestuia ar afecta succesul financiar al turneelor FIFA.
„FIFA ar face o greșeală teribilă dacă, din orice motiv, ar lua în calcul înlocuirea președintelui Gianni Infantino. Este fantastic, tocmai a prezidat cea mai de succes Cupă Mondială organizată vreodată, de patru ori mai de succes. Dacă pleacă, nu va mai fi niciodată la fel de reușită sau profitabilă”, a scris Donald Trump.
Infantino, sub presiune după planul cu investitori privați
Gianni Infantino se confruntă cu critici puternice după ce a propus înființarea FIFA Forward Enterprise, o companie care ar fi urmat să gestioneze partea comercială și operațională a turneelor FIFA. Proiectul prevedea vânzarea unei participații de aproximativ 20% către investitori privați.
Președintele FIFA și-a cerut ulterior scuze pentru această inițiativă, însă nemulțumirea nu s-a calmat. UEFA, Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) și Concacaf au avut discuții preliminare despre posibilitatea organizării unor competiții proprii, pe fondul crizei de la vârful fotbalului mondial.
Cele trei confederații îl acuză pe Infantino de „înșelăciune” și cer o evaluare independentă a proiectului, fără a-l nominaliza direct pe președintele FIFA. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, ele ar prefera ca Infantino să demisioneze și să nu mai candideze la alegerile din martie anul viitor, evitând astfel o confruntare deschisă.
„Conducerea în fotbal nu este o posesie. Nu înseamnă să deții puterea sau să ceri să o păstrezi. Este o datorie de a servi familia fotbalului care ți-a încredințat această responsabilitate”, se arată într-o scrisoare deschisă semnată de șefii UEFA, AFC și Concacaf.
UEFA a amenințat anterior chiar cu boicotarea competițiilor FIFA, iar tensiunile riscă să provoace una dintre cele mai grave crize instituționale din fotbalul mondial.