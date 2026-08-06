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Economie· 1 min citire

Consiliul Concurenței verifică din nou prețurile din benzinării. Sunt suspiciuni de speculă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 15:58
Sursărealitatea plus

Prețul motorinei standard a crescut din nou, iar scumpirile din benzinării au intrat în atenția Consiliului Concurenței. Autoritatea verifică dacă majorările de preț au fost justificate de evoluția pieței sau dacă unii comercianți au profitat de context pentru a crește artificial tarifele la pompă.

Instituția verifică modul în care au fost stabilite tarifele în ultimele zile și dacă scumpirile au fost determinate de factori obiectivi, precum evoluția cotațiilor internaționale sau costurile de aprovizionare. În paralel, inspectorii urmăresc eventuale comportamente neconcurențiale în rândul companiilor din sector.

Consiliul Concurenței a transmis că va prezenta concluziile analizei imediat ce verificările vor fi finalizate, pentru a stabili dacă piața a funcționat corect sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

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