Consiliul Concurenței verifică din nou prețurile din benzinării. Sunt suspiciuni de speculă

Publicat 6 aug. 2026, 15:58 Sursă realitatea plus

Prețul motorinei standard a crescut din nou, iar scumpirile din benzinării au intrat în atenția Consiliului Concurenței. Autoritatea verifică dacă majorările de preț au fost justificate de evoluția pieței sau dacă unii comercianți au profitat de context pentru a crește artificial tarifele la pompă.

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