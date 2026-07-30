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Mii de fermieri au protestat în Piața Victoriei.„Noi nu mai avem nicio încredere în conducere, demisia”-VIDEO

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 17:40
SursăRealitatea PLUS

Mii de fermieri din întreaga țară au protestat joi în Capitală pentru a-și exprima nemulțumirea față de lipsa măsurilor pe care le consideră esențiale pentru sprijinirea agriculturii și au scandat inclusiv împotriva lui Ilie Bolojan. Manifestarea a escaladat rapid, transformându-se în confruntări violente între fermieri și forțele de ordine. În timp ce protestatarii strigau că au ajuns la limita răbdării și solicitaru soluții urgente din partea autorităților premierul demis nu a avut nicio reacție și nu i-a chemat la discuții, deoarece avea o întâlnire cu premierul Republicii Moldova.

„Batjocura continuă la adresa fermierilor”

Protestul a degenerat după ce o parte dintre manifestanți au forțat gardurile de protecție pentru a intra în sediul instituției, după ce au așteptat ca un oficial să vină și să vorbească cu ei.

Jandarmii au intervenit și au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

„Batjocura continuă la adresa fermierilor, din ce în ce tot mai greu. Vrem măsuri pentru oierit. Adică să stăm liniștiți acasă, să poți să mergi și tu într-un weekend cu copiii la un concediu. Muncim foarte mult. De dimineață până seara trebuie făcut fân, oile nu mănâncă pietre la iarnă. Să înțeleagă lucrurile astea. Ei cred că totul se face din pix. Nu, la ora actuală e tot mai greu”, a declarat un fermier.

„O să ne omoare pe toți”

Fermierii au cerut deblocarea exporturilor de ovine, demisia conducerii ANSVSA și soluții rapide pentru problemele care afectează fermele din România. Înaintea scandalului, aceștia au avertizat că, fără măsuri urgente, riscă să își închidă activitatea și să moară de foame.

„Nu este nimeni să stea de vorbă cu noi, pentru că nu au nimic clar ce să ne zică, să ne dea ceva clar, punctual. Adică ce fac, ce o să fie cu oieritul în România, o să ne omoare pe toți ”, a spus un crescător de ovine.

La rândul său, un alt fermier a subliniat că vrea ca parlamentarii„să ne ajute sau oarecum să deblocheze situația, să ne lase să facem ceea ce știm.”

Urmărește o parte din declarațiile fermierilor care au protestat joi, aici:

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