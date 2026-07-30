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Social· 2 min citire
Mii de fermieri au protestat în Piața Victoriei.„Noi nu mai avem nicio încredere în conducere, demisia”-VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat30 iul. 2026, 17:40
SursăRealitatea PLUS
Mii de fermieri din întreaga țară au protestat joi în Capitală pentru a-și exprima nemulțumirea față de lipsa măsurilor pe care le consideră esențiale pentru sprijinirea agriculturii și au scandat inclusiv împotriva lui Ilie Bolojan. Manifestarea a escaladat rapid, transformându-se în confruntări violente între fermieri și forțele de ordine. În timp ce protestatarii strigau că au ajuns la limita răbdării și solicitaru soluții urgente din partea autorităților premierul demis nu a avut nicio reacție și nu i-a chemat la discuții, deoarece avea o întâlnire cu premierul Republicii Moldova.
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