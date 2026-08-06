Energie verde în Sectorul 3: de la panourile fotovoltaice de pe școli și blocuri la parcul fotovoltaic de pe Hala Laminor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 11:44

Într-o perioadă în care prețurile la energie rămân ridicate, iar România trece prin alerte energetice în lunile de vârf ale verii, Sectorul 3 și-a construit în ultimii ani propria strategie de producție de energie verde. Panouri fotovoltaice pe școli, pe grădinițe, pe clădirile publice și pe acoperișul Halei Laminor, noul sediu al Primăriei. Miza este dublă: reducerea costurilor cu energia și scăderea presiunii pe sistemul energetic național.

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