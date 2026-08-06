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Economie· 2 min citire
Guvernul adoptă astăzi măsurile de raționalizare a consumului de energie electrică
Măsurile vizează toate domeniile economice, dar si populatia
Guvernul a adoptat, joi, o Hotărâre prin care statul va decide cât curent poate folosi fiecare companie cu 24 de ore înainte. Raționalizarea vine în condițiile în care, inițial, autoritățile au anunțat că nu vor fi probleme la aprovizionare și nu se știe dacă firmele vor fi compensate.
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