Criza de carburanți lovește aeroporturile din România. Aradul rămâne fără kerosen timp de o săptămână

Publicat 6 aug. 2026, 11:56 Actualizat 6 aug. 2026, 11:57 Sursă boarding pass, realitatea.net

Criza de combustibil pentru aviație lovește operațiunile aeriene din România. Aeroportul din Arad se confruntă cu o situație fără precedent: timp de mai bine de o săptămână, avioanele nu pot alimenta cu kerosen, potrivit notificărilor oficiale citate de BoardingPass.ro, site specializat în știri din aviație.

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