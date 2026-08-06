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Economie· 1 min citire

Criza de carburanți lovește aeroporturile din România. Aradul rămâne fără kerosen timp de o săptămână

Aeroportul din Arad

Aeroportul din Arad

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 11:56
Actualizat6 aug. 2026, 11:57
Sursăboarding pass, realitatea.net

Criza de combustibil pentru aviație lovește operațiunile aeriene din România. Aeroportul din Arad se confruntă cu o situație fără precedent: timp de mai bine de o săptămână, avioanele nu pot alimenta cu kerosen, potrivit notificărilor oficiale citate de BoardingPass.ro, site specializat în știri din aviație.

Între 4 și 12 august, kerosenul este complet indisponibil la Arad, arată sursa citată. Mai mult, benzina de aviație AVGAS 100LL nu poate fi furnizată până la 31 august 2026. Asta obligă operatorii să decoleze cu combustibil suficient pentru tur-retur sau să planifice realimentări pe alte aeroporturi.

Situația afectează deja zborurile: aeronava care operează cursele neregulate Arad–Antalya a fost nevoită să facă miercuri, 5 august 2026, o oprire tehnică la București pentru realimentare.

Motivul lipsei de combustibil nu este cunoscut deocamdată. Datele BoardingPass.ro arată că, în ultimul an și jumătate, doar aeroportul din Brașov a raportat probleme similare, însă acolo indisponibilitatea kerosenului a durat cel mult trei ore și jumătate.

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