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Politica· 2 min citire

Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan de criza din sănătate: „Minciuna pare să vă caracterizeze”

Claudiu Manda și Ilie Bolojan

Claudiu Manda și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:32

Claudiu Manda a lansat joi un nou atac politic la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru problemele din sistemul de sănătate și pentru lipsa dialogului cu angajații din spitale. El l-a acuzat și că și-ar fi schimbat discursul despre relația cu George Simion în funcție de propriile interese politice.

„Minciuna pare să vă caracterizeze tot mai des activitatea politică”, i-a transmis Manda lui Bolojan. Acesta a susținut că românii plătesc prețul ambițiilor sale și că actualele probleme sunt rezultatul unei guvernări bazate pe decizii unilaterale și „calcule reci pe hârtie”.

Manda a descris un sistem medical împins într-o criză profundă, în care medicii, asistenții, infirmierii și ceilalți angajați din spitale sunt nevoiți să protesteze pentru a fi ascultați. În același timp, pacienții ar privi cu teamă și nesiguranță spre sistemul care ar trebui să le ofere protecție și încredere. În loc să se ocupe de aceste probleme, susține Manda, Bolojan și-ar pierde timpul încercând să explice o nouă „minciună” legată de întâlnirile cu George Simion. El a precizat că întâlnirea în sine nu este problema, ci schimbarea discursului și negocierea principiilor atunci când este în joc puterea.

„După ce ați împărțit lecții de moralitate, le spuneți acum românilor că întâlnirile cu George Simion sunt firești”, a afirmat Manda. Acesta îl acuză pe Bolojan că le cere oamenilor să creadă altceva decât ceea ce le spusese până în ziua precedentă.

În finalul mesajului, Claudiu Manda a susținut că România este blocată de 86 de zile din cauza „încăpățânării” și a lipsei de viziune a lui Bolojan. El a afirmat că acesta a rămas la Palatul Victoria cu sprijinul lui George Simion și în urma unor negocieri făcute „pe sub masă”. Manda și-a încheiat atacul spunând că Bolojan își consumă energia justificând „noi minciuni”, în loc să guverneze. În formularea sa, aceste explicații ar fi aplaudate doar de „boții, roboții și tiriboții”.

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