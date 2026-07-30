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Politica· 2 min citire
Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan de criza din sănătate: „Minciuna pare să vă caracterizeze”
Claudiu Manda și Ilie Bolojan
Claudiu Manda a lansat joi un nou atac politic la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru problemele din sistemul de sănătate și pentru lipsa dialogului cu angajații din spitale. El l-a acuzat și că și-ar fi schimbat discursul despre relația cu George Simion în funcție de propriile interese politice.
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