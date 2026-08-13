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David Popovici, în finala de 200 m liber la Europenele de natație de la Paris. Românul a câștigat semifinala

David Popovici (foto: profimedia)

David Popovici (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 20:16

David Popovici s-a calificat, joi, în finala probei de 200 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natație de la Paris, după ce a câștigat prima semifinală.

Românul, care intrase în concurs cu al patrulea timp din serii, 1:46,04, a dominat semifinala și a fost cronometrat cu 1:44,56. Pe locul al doilea s-a clasat germanul Lukas Martens.

Popovici, cel mai bun timp din prima semifinală

Primii opt înotători din cele două semifinale obțin calificarea în finală, iar a doua semifinală este programată joi, de la ora 19:45.

Popovici este campion european en-titre la 200 m liber, probă pe care a câștigat-o la edițiile de la Roma, din 2022, și Belgrad, din 2024. La Roma, sportivul român a stabilit și recordul Campionatelor Europene, 1:42,97, performanță care rămâne reperul continental al competiției.

De asemenea, David Popovici este campion mondial en-titre la 200 m liber, după victoria obținută la Singapore, în 2025, cu timpul de 1:43,64. Recordul mondial și european al probei îi aparține germanului Paul Biedermann, care a înotat în 1:42,00, în 2009.

David Popovici poate realiza pentru a treia oară dubla 100-200 m liber

După aurul cucerit miercuri la 100 m liber, unde a obținut al treilea titlu european consecutiv și a stabilit un nou record al competiției, cu 46,56 secunde, Popovici poate reuși din nou dubla 100-200 m liber. El a mai realizat această performanță la Europenele din 2022 și 2024 și ar putea deveni primul înotător din istorie care o reușește de trei ori.

Finala probei de 200 m liber este programată vineri, de la ora 19:36.

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