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Sport· 2 min citire
David Popovici, în finala de 200 m liber la Europenele de natație de la Paris. Românul a câștigat semifinala
David Popovici (foto: profimedia)
David Popovici s-a calificat, joi, în finala probei de 200 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natație de la Paris, după ce a câștigat prima semifinală.
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