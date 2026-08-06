Gest șocant! Un român stabilit în Italia și-a dat foc în mașină în timpul unui apel video cu fosta iubită

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 20:27

Un cetățean român în vârstă de 35 de ani se află în stare critică la spitalul Niguarda din Milano, după ce s-a incendiat într-un autoturism parcat în fața locuinței fostei sale partenere. Incidentul grav s-a petrecut în localitatea Cinisello Balsamo, pe parcursul unui apel video transmis în direct femeii care îl părăsise în urmă cu un an.

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