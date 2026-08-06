Gest șocant! Un român stabilit în Italia și-a dat foc în mașină în timpul unui apel video cu fosta iubită

Un cetățean român în vârstă de 35 de ani se află în stare critică la spitalul Niguarda din Milano, după ce s-a incendiat într-un autoturism parcat în fața locuinței fostei sale partenere. Incidentul grav s-a petrecut în localitatea Cinisello Balsamo, pe parcursul unui apel video transmis în direct femeii care îl părăsise în urmă cu un an.
Dramă cumplită în nordul Italiei, unde un conflict prelungit cauzat de refuzul de a accepta o despărțire a dus la o intervenție de urgență a echipajelor de salvare.
Gest extrem filmat în direct: S-a stropit cu benzină în fața blocului
Conform datelor furnizate de agenția italiană de presă ANSA, bărbatul s-a deplasat în cursul nopții de miercuri spre joi în orașul Cinisello Balsamo, din zona metropolitană a orașului Milano.
Așezat pe scaunul șoferului, chiar în fața imobilului unde locuia fosta sa parteneră, românul a inițiat un apel video cu aceasta. În timp ce femeia urmărea conversația pe ecranul telefonului, bărbatul a turnat benzină asupra sa și în interiorul vehiculului, provocând un incendiu violent.
Salvat de pe asfalt de echipajele de urgență: Stare critică la Spitalul Niguarda
După declanșarea flăcărilor, bărbatul a reușit să deschidă portiera și s-a prăbușit pe asfaltul din apropierea mașinii. Vecinii din zonă au alertat de urgență autoritățile după ce au observat vehiculul cuprins de flăcări.
Pompierii și echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primele îngrijiri de urgență, ulterior transportându-l la Spitalul Niguarda din Milano. Medicii au precizat că pacientul prezintă arsuri pe o mare parte din suprafața corpului, prognosticul său rămânând rezervat.
Un an de hărțuire fără plângeri oficiale la poliție
Ancheta desfășurată de carabinieri a scos la iveală faptul că relația dintre cei doi se încheiase în urmă cu aproximativ un an. Potrivit declarațiilor date de femeie în timpul audierilor, bărbatul a refuzat să accepte separarea și a declanșat o serie continuă de urmăriri și mesaje obsesive.
Cu toate acestea, victima nu depusese nicio plângere oficială la organele de poliție și nu solicitase un ordin de protecție împotriva bărbatului. Anchetatorii italieni au ridicat telefoanele mobile ale ambilor protagoniști pentru a reconstitui ultimele conversații și istoricul mesajelor dinaintea tragediei.